Cultura al carrer per obrir el barri de Can Deu a Sabadell

Música en directe al bell mig del carrer de Portal de la Floresta. Monòlegs. Pintors. Cantautors, balls en directe. Qualsevol expressió artística és vàlida. Veïns de Can Deu han tingut la iniciativa d’enllestir un programa d’activitats farcit de cultura per omplir els carrers del barri d’art. I, el que és més important, de persones. Durant els mesos d’estiu, cada divendres i dissabte el barri del nord acollirà una proposta cultural per obrir Can Deu a la resta de veïns de Sabadell.

Ho fan amb una doble intenció: convertir-se en un referent de la cultura de carrer i potenciar el talent local i promocionar el comerç de proximitat amb veïns d’altres barris. “Can Deu no ve de pas. I tenim un potencial increïble. Una localització també molt suculenta, amb el bosc al costat. Per això volem donar-lo a conèixer, i no que només atregui els residents”, expressa Juan Juárez, un dels propulsors i president de l’associació de veïns de Can Deu.

Una proposta que ha convençut els comerciants de la zona. “Una petita empenta va bé. Tot el que faci sumar, és benvingut”, destaca la Montse, que treballa a una botiga propera al portal de la Floresta. Hi coincideix Jonathan Ruiz, que regenta des de fa només unes setmanes el bar Pica-Pica: “Aquest cap de setmana creiem que es farà notar i ens beneficiarà a tots. Si va bé, pot donar-nos a conèixer entre el veïnat i la resta de la ciutat”, afegeix.

Per acomiadar la tarda

La proposta contempla actuacions i expressions artístiques al carrer del Portal de la Floresta, nucli central de Can Deu, de 19.30 h a 21.30 h amb programació els divendres i dijous. Les propostes multidisciplinàries es podran gaudir durant els mesos d’estiu –juny, juliol i agost–, segons la previsió.