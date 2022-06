Després de conviure amb l’epilèpsia durant 20 anys, el cantautor Jaume Busoms ha dedicat una cançó a aquesta malaltia. És Sempre serem un, que va veure la llum divendres passat. És el tema més personal del sabadellenc.

Conscient que és una malaltia per sempre, “de la qual et vols deixar anar però no pots”, Busoms fa un pas en ferm per visibilitzar-la musicalment i trencar tabús. A darrere, hi ha una reflexió vital: “Ho vulguis o no, has nascut així i l’epilèpsia és un company de vida. L’acceptació és un pas necessari i la cançó tracta d’això”, explica.

Es tracta d’una cançó sense cap discografia a darrere, per a poder-ne distribuir els drets a entitats del tercer sector. Hi participa una coral, formada per cantants que han estat importants per la vida de Busoms.

Originalment, era una cançó massa impactant, reconeix el cantautor de 29 anys. “Hi ha temes que em quedo per mi. Aquest era massa dur i vaig transformar-lo”, comenta. En va sortir una balada.

És per això que algú que no conegui el rerefons de la cançó podria interpretar que Sempre serem un parla d’una història amorosa. Per a Busoms és positiu: “Potser l’escoltes i sembla que parli d’una relació. És lliure d’interpretació per a qui l’escolti”. El sabadellenc desitja estrenar-la ben viat en directe: “He adaptat la meva vida a la malaltia, però no m’ha allunyat dels escenaris”.