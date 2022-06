FOTOS: The Tyets i Catarres encenen l’Observa

Tant The Tyets com Catarres tenen molta tirada entre el públic jove. És una obvietat. Però per si algú encara en tenia dubtes, ahir els dos grups van generar una gran entrada al Festival Observa. El primer torn va ser pels mataronins, qui amb una proposta tropical fresca i desenfadada van fer vibrar el públic. Tot amb cançons tan conegudes ja com: RRHH (Ting una casa), Hamaking o Menorca. A més van aprofitar l’ocasió per tocar Coco amb els sabadellencs Flashy Ice Cream.

Després va ser el torn de Catarres, qui sobretot es va centrar a presentar el seu nou disc Diamants. No obstant això, el grup també va tocar les mítiques dels seus primers anys.

Al concert del diumenge actuaran Heavy per xics (18:00h). El cap de setmana del 10 al 12 passaran per l’observa Don Patricio, Joan Dausà i Dàmaris Gelabert.