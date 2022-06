Qui serà el millor humorista català?

La sabadellenca Carlota Palà, més coneguda com a Charlie Pee, va estrenar i presentar, el dissabte passat, el primer torneig de stand-up en català, el programa 3 minuts, al Canal 33. Durant els quatre caps de setmana de juny, i repartits en quatre grups de quatre monologuistes, setze concursants competiran per convertir-se en el millor humorista emergent de stand-up de Catalunya. Per aconseguir-ho, es té en compte el tempo dels monòlegs –no es poden sobrepassar els tres minuts–, el nombre i el nivell d’acudits i la posada en escena, entre altres aspectes. En l’estrena del programa els quatre monologuistes (es van presentar 300 persones al càsting de 3 minuts) van ser Albert Roig, Alexia Luna, Yael Brusca i Termi fa coses, qui es van enfrontar per aconseguir el pas a la gran final del pròxim 2 de juliol.

Roig, Luna, Brusca i Termi

Albert Roig, actor barceloní i creador de contingut, parla de drames. De fet, explica que tot ell és una comèdia dramàtica, plena de color. A continuació, va ser el torn d’Alexia Luna, actriu musical, que ha fet de cambrera, cangur i figurant. En el seu monòleg parla d’amor, i que després de quaranta anys s’ha enamorat.

La tercera concursant, Yael Brusca, va reconèixer que sempre ha tingut la inquietud d’explicar els seus pensaments i desgràcies, en clau d’humor. Un cop finalitzada la carrera de Química, per “ser rica o pagar-me la droga”, decideix fer un curs de monòlegs per compartir amb el públic les seves cabories, que no va deixar al públic del Milano indiferent. El darrer, Termi fa coses, és un cul inquiet. Fill petit de cinc germans i dissenyador gràfic de professió, puja als escenaris per detallar els seus orígens, com s’ha convertit en qui és i quina visió té del món. Al seu monòleg, explica que té una família peculiar, i que els seus pares li tenen un afecte molt especial.

El programa compta amb un jurat, format per Marc Sarrats, Raquel Hervás i Irene Minovas, i la sabadellenca Charlie Pee, qui portava la veu cantant. El vot del públic present al bar Milano també pot fer variar la puntuació, ja que poden votar el seu monologuista favorit. És justament el que va passar en aquesta primera ronda, on la guanyadora va aconseguir el passi gràcies a l’ajuda del vot del públic. Els quatre escollits passaran a la gran final, en la qual, amb la col·laboració de l’actriu convidada Judit Martín, es decidirà qui s’emporta els 5.000 euros en joc i podrà actuar aquest estiu en el festival Cruïlla Comedy. Aquest pròxim dissabte, serà la ronda més internacional de totes, perquè un dels còmics, Chris Groves, és anglès. L’acompanyaran Anna Flavià, Laia Castelló i Pau Roigé.

Còmica consolidada

Charlie Pee és una còmica de stand-up i guionista coneguda per ser una de les presentadores del programa l’última hora a Catalunya Ràdio i guionista de La Resistencia. Així mateix, també és col·laboradora de programes com Sexual Revolution o La Fábrica de Rufián, i organitzadora i presentadora dels xous de stand-up, We Bitches, L’altre Micro Obert o Mamasita.