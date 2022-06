Quina és la pitjor hora per tornar en cotxe al Vallès?

Sol, platja, para-sols. Després d’un cap de setmana intens, toca tornar cap a casa. I és cada cop més habitual trobar-se amb retencions i sumar hores al volant. Les retencions a l’AP-7 els caps de setmana de maig, amb l’arribada de les bones temperatures, han escalat un 3.000 % respecte als caps de setmana del març d’aquest mateix any, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT). També a la C-58 l’increment de les retencions ha estat remarcable, tot i que més modesta que a l’autopista. Durant els festius del maig s’ha registrat un 82% més de retencions a la carretera catalana. Però quina és l’hora més crítica per tornar a casa si hem sortit a gaudir d’un cap de setmana a la platja?

De Girona a Sabadell, el pitjor moment per tornar per l’autopista és durant la tarda, de 17 h a 21 h. Però el pic més alt es registra a les 20 h, segons les dades del SCT. Tots els conductors, durant aquella hora, van perdre més de 7.000 hores de més al volant. Una situació que no es produïa al març, quan les temperatures no acompanyaven.

D’altra banda, de Tarragona a Sabadell la pitjor hora és de 10 h a 13 h. Al migdia (12 h), els cotxes van destinar 4.000 hores de més a la carretera. Durant la resta d’hores, no es van notificar retencions. En aquest sentit, els agents econòmics de la ciutat reclamen la construcció de la B-40 (Ronda del Vallès), que consideren que permetria “alliberar” l’AP-7.

A la carretera C-58, de Barcelona a Sabadell s’hi arriba sense retards a qualsevol moment del dia els caps de setmana. Però en direcció contrària sí que es produeix una certa congestió de 10 h a 14 h i a les 19 h, tot i que més tímida si ho comparem amb les dades de l’autopista. En el pitjor moment del dia (13 h) del mes de maig, els conductors han perdut en total 1.300 hores al volant.

Més trànsit l’últim mes

Els caps de setmana del maig han transitat per la C-58 –el tram entre Barcelona i Sabadell– 103.856 vehicles (+8%) i 109.384 per l’AP-7 – entre Sant Celoni i el Papiol–, un 20% més respecte el març de 2022. El que confirma una major mobilitat durant els dissabtes i diumenges amb bones temperatures.

Una realitat que han notat els sabadellencs: “Cada cap de setmana marxem a Maçanet de la Selva. Abans, ens hi plantàvem en menys d’una hora. Ara, per tornar, prop de dues”, expliquen la Margarita Flores i en Jaume Castillo, dos sabadellencs que han decidit canviar els seus hàbits.

Menys velocitat a l’AP-7

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha fet una petició a l’Estat per a reduir la velocitat màxima a l’AP-7, de 120 km/h a 110 km/h, davant l’incompliment de la distància de seguretat per part dels conductors.

Lamiel explica que la majoria de sinistres en aquesta via (55%) són per encalç –impacte per darrere– i que, per tant, reduint la velocitat màxima s’afavoriria també una reducció de la sinistralitat: “Passar de 120 km/h a 110 km/h representa reduir de 100 metres a 75 metres la distància de seguretat. Per tant, es guanyen 25 metres de seguretat”, ha destacat en diversos mitjans.

En una observació recent del Servei Català de Trànsit a l’AP-7, al Vallès Occidental, es va determinar que el 70% de les motos que circulen pel carril del mig no respecten la distància de seguretat. Tampoc ho fan el 65% dels turismes ni el 37% dels vehicles pesants.