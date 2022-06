Cinc grans obres que l’Estat encara no ha fet al Vallès

Una imatge aèria del Vallès parla per si sola. El mapa de les infraestructures de l’Estat a la comarca s’ha mantingut intacte en les últimes dècades. Carreteres i noves vies i estacions, immortalitzades sobre el paper dels pressupostos, que mai arriben a ser una realitat. L’Estat només va complir amb un terç de les inversions compromeses a Catalunya l’any 2021 (35,8%), és a dir, 739 de 2.068 milions d’euros. En matèria ferroviària, Renfe només va executar el 34,6% de les inversions i Adif, un 23,9%.

L’oblit no és d’ara: segons els càlculs de la Cambra de Comerç, entre 2015 i 2021, l’Estat ha dut a terme el 60% de les obres anunciades, per sota del conjunt d’Espanya (74,2%) i mentre a la Comunitat de Madrid se sobrepassen les previsions any rere any (128,7%).

Això quin impacte té al Vallès? La comarca ha patit un infrafinançament crònic en els últims temps, tot i ser tenir pràcticament un milió d’habitants i representar el 12% del PIB català. “Si els dos Vallesos fóssim una comunitat autònoma, seríem la setena en població i la vuitena en PIB”, reivindica l’urbanista sabadellenc Manel Larrosa.

Fem un repàs a les principals infraestructures de l’Estat que estan pendents des de fa dècades:

1. El Quart Cinturó

El Quart Cinturó (B-40) és una autovia prevista des dels anys 1960 per connectar la segona corona de Barcelona. El teixit econòmic vallesà exigeix la nova via per connectar els dos Vallesos i el Baix Llobregat. Actualment, hi ha obert dos trams i un a mig fer des de 2006 (Terrassa-Olesa de Montserrat, al 86% d’execució segons el Ministeri de Transports). Queda saber com es connectarà amb Terrassa, Sabadell i Granollers. Quan, com i amb quins diners.

2. Estació de Can Llong

Els trens passen per Can Llong però no s’hi aturen. Des de la creació del barri, els anys noranta, s’ha reclamat una quarta estació de Rodalies a Sabadell. El Ministeri de Transports ha previst l’estació abans del 2025, però la data és dubtosa: la parada ja estava inclosa en el pla de Rodalies 2008-2015 i no es va fer. A Terrassa, l’Estació de Can Boada segueix el mateix camí.

3. Intercanviadors

Aquesta és una de les reivindicacions principals d’entitats com FemVallès i la Plataforma pel Transport Públic (PTP): crear una xarxa d’intercanviadors entre les línies S1 i S2 (FGC) i l’R4 (Renfe) amb la línia R8 de Rodalies per així facilitar la mobilitat entre el Vallès Occidental, l’Oriental i el Baix Llobregat. En l’àmbit de Sabadell, seria clau posar en marxa l’intercanviador de Volpelleres a Sant Cugat, entre l’R8 i l’S2.

4. Línia Orbital de tren

La gran aposta per evitar el Quart Cinturó: fer un Quart Cinturó de tren. El pla, presentat el 2008, preveia connectar sis comarques de la rodalia de Barcelona amb 68 nous quilòmetres de via amb una línia orbital des de Mataró a Vilanova per Sabadell i Martorell. No hi ha projecte ni pressupost avui dia.

5. Les vies de Montcada

Montcada i Reixac està dividida per les vies del tren. El soterrament, llargament reclamat pel veïnat, ja té projecte i pressupost: 465 milions d’euros i sis anys d’obres. La previsió de l’Estat és començar les obres l’any vinent.