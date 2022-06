Ca n’Oriac i Espronceda es vesteixen de festa major

Jocs d’aigua per donar la benvinguda a l’estiu. Sopars per refer les relacions de veïnatge que es van veure aturades per la Covid. Activitats pensades per als més petits. I pels grans. Cultura a dojo i molta música. Aquest cap de setmana és festa al nord i al sud de Sabadell.

“Tothom té ganes de festa i gresca, esperem una molt bona acollida”, coincideixen els organitzadors. El programa de Ca n’Oriac, amb una vintena d’actes, ha prioritzat la cultura, la música en viu i el ball. A Espronceda, els infants prenen protagonisme en la majoria de les vint activitats previstes.

Havaneres i orquestra

A Ca n’Oriac, els espectacles musicals estan garantits. Els vespres de divendres i de dissabte estaran amenitzats per un esclat de cultura musical. Divendres iniciarà la festa l’actuació de la coral del sud a Catalunya i Hierba Buena Sevillanas. Una actuació que deixarà pas a una vesprada d’havaneres amb Rom Cremat.

“Hem donat molta importància al ball i a la música, és el que més agrada a la gent, el que mou el veïnat”, destaca Palmira Gabernet, secretària de l’associació de veïns i una de les organitzadores. Però també hi ha espais pels més petits i joves, amb activitats com ara la festa Holi que s’organitza per primer cop a Ca n’Oriac –altres anys s’havia celebrat la festa de l’escuma, però es substitueix per evitar la despesa d’aigua– o l’ eco-juga. Fins i tot, a Ca n’Oriac han pensat en les mascotes, amb una activitat on hi haurà llaminadures pels peluts i un photocall.

Espronceda: jocs pels més petits

El barri ha organitzat el seu programa posant al focus als veïns més petits de la zona sud. Per ells hi haurà un corre aigua i jocs, una batalla de globus d’aigua, actuacions infantils, xocolatada, tallers i festa de l’escuma.

Però també s’han plantejat opcions intergeneracionals: el correfoc, concerts, sopar de veïnatge a la plaça –dos botifarres, embotit, amanida, sangria, pa i aigua–, ball de revetlla a la plaça del barri, actuacions musicals i de bandes de música i focs artificials per acomiadar un cap de setmana de molta festa. Fan un petit spoiler: “Hi haurà alguna sorpresa molt dolça”.