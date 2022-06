Lluís Matas (Junts): “Somio amb una ciutat més verda, més moderna i que exerceixi de capital”

Junts per Sabadell ha arrencat la precampanya per a les eleccions municipals de maig de 2023. Va ser a través d’una presentació en societat de l’alcaldable de la formació, Lluís Matas, al Club Tennis Sabadell, dimecres passat. Hi van assistir una vuitantena de persones, entre militants, càrrecs electes d’altres municipis, amics, familiars, agents socials i culturals de la ciutat i periodistes. “El Sabadell del sí, de les oportunitats” serà un dels seus lemes de campanya de la formació.

Matas va acompanyar l’acte d’un vídeo en què es presenta com un sabadellenc nascut a Can Rull, “nouvingut a la política” i provinent del món del tèxtil, la comunicació, el màrqueting i la gastronomia. Va ser el tret de sortida per aconseguir “el repte” de ser alcalde. “Sóc independentista per millorar la qualitat de vida de la gent”, va recalcar.

“Somio amb una ciutat més moderna, més verda, menys contaminada i que exerceixi de capital”, va afegir.

Entre els actius de Sabadell que Matas vol potenciar hi ha “el rectangle del coneixement”, format per la Gran Via, l’ESDi, la Fira, el Taulí, la UAB, l’Artèxtil i l’aeroport. Ho considera “una zona d’atracció, de llocs de treball, d’inversió, d’economia productiva i de talent”.