La Unió Ciclista Sabadell, entre els records del passat i el present del ciclisme

Ha tingut lloc a l’Auditori “Nicasi Pibernat” del Centre Cívic de Can Balsach la xerrada col·loqui organitzada per la Unió Ciclista Sabadell com a acte central del programa del Centenari. Han participat importants figures del ciclisme, del passat i del present, periodistes especialitzats i nombrosos seguidors d’aquest gran esport. El president de l’entitat, Miquel Borràs, ha presentat l’esdeveniment i ha avançat algun dels temes dels quals es parlaria donant les gràcies als col·laboradors i tots els presents en l’acte.

Les figures més emblemàtiques han estat Sandra Santanyes, gran campiona del ciclisme de muntanya, qui ha assegurat que “ara gaudeixo com una aficionada més”. També, Marta Vilajosana, qui ha pogut destacar en algun Giro d’Itàlia femení i ara és integrant de l’àrea tècnica de la Federació Catalana de Ciclisme. Ricardo Zúñiga i Manel Esparza, grans excorredors sabadellencs, també han format part de l’escenari. A més, ha estat present David de la Cruz, figura representativa de Sabadell en el ciclisme mundial ara mateix, que ha volgut oferir diferents punts de vista sobre l’actualitat d’aquest esport i, també, sobre el seu present com a corredor.

Tampoc ha faltat l’opinió d’experts dels mitjans de comuniació, com Carlos de Andrés (RTVE), qui ha destacat el seu orgull i respecte pel seguiment que provoca el ciclisme per televisió i considera que “això genera bona salut per aquest esport”. Arcadi Alibés, reconegut periodista de TV3, i Javier Ares, prestigiosa veu del canal Eurosport, han intervingut telemàticament per a proporcionar diferents opinions sobre les seves experiències.

Arcadi ha volgut afegir la seva anàlisi sobre l’actualitat de la televisió esportiva i ha assegurat que “el ciclisme és encara un dels esports que et permet veure proves d’elit en obert, sense pagar”. No obstant això, és conscient que “cada vegada serà més difícil mantenir aquest servei gratuït a causa de l’evolució dels drets televisius”. Per a complementar sobre la reflexió, Marta Vilajosana ha admès que “es tracta d’un tema complicat. Ara ho estic comprovant des de dins i entenc les dificultats que es presenten en l’esport”.

A continuació, Carlos de Andrés ha volgut enfocar el debat analitzant concretament a la societat actual, sorprès que “ara els joves no posen atenció a res durant més d’una hora i això és un problema per a continuar retro alimentant l’esport”. En referència a la mateixa qüestió, Carlos entén que el ciclisme necessita que els mitjans de comunicació li donin importància i per a això “es necessita un públic jove que consumeixi aquesta informació”.

Ciclisme femení

Marta ha començat donant la seva visió sobre l’evolució del ciclisme femení, descrivint les condicions actuals dels recorreguts que s’ofereixen avui, que segons ella “aquest perill durant la carretera és el que atreu la gent”. L’excorredora sent orgull de la gran progressió i comparteix la mateixa opinió amb les altres figures que han estat presents. Sandra ha volgut prendre la iniciativa i ha volgut criticar a aquells que “volen anar amb bicicleta per a guanyar fama o diners” i, segons ella, el més rellevant per a aquest esport seria “anar amb bicicleta perquè t’agrada”. La professional considera que “es tracta d’una qüestió d’educació”.

D’altra banda, Ricardo Zúñiga, recordant les seves experiències a les grans curses, sent orgull per l’actualitat ciclista i ha subratllat que “fa un temps ens vèiem sols i avui tenim diversos ciclistes que es poden considerar en l’elit”. En contraposició, Carlos de Andrés admet que “les coses ja no són com abans en el ciclisme. La participació ciclista espanyola ja no és tan àmplia”. No obstant això, considera que “es tracta d’una generació que pot donar molt de si per a competir amb la resta d’Europa”.

Des de la posició de professional en actiu, David de la Cruz ha finalitzat la xerrada amb una reflexió profunda i acceptada per tots els integrants del debat, en la qual entén que “a mesura que passa el temps, tots els països busquen i volen ser part del joc. Cada vegada hi ha més competència i això dificulta les coses”.

Després de la participació dels professionals, ha aparegut en pantalla Javier Ares, qui ha tingut un gran recorregut en la ràdio i actualment en Eurosport amb el compromís d’informar sobre el ciclisme i ha fet el seu balanç sobre l’evolució, a més de tocar cadascun dels temes exposats en la xerrada. Ares ha estat determinant i ha admès que es troba en una línia en la qual creu que” el ciclisme no es troba ni tant bé ni tan malament. Està globalitzat, però tampoc tant”.

Tots els integrants del debat han fet un balanç del qual és millor per a l’espectacle i sobretot per al professional i, evidentment, David de la Cruz ha tingut més protagonisme durant aquest moment gràcies a ser l’únic actiu actualment. El sabadellenc no fa soroll d’algunes de les opinions que qualifiquen al ciclisme com un xou i pensa que “existeixen mesures actuals que milloren dia rere dia a aquest gran esport”.