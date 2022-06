“Els morellans tenim moltes ganes de trobar-nos”

L’estreta vinculació entre Sabadell i Morella tornarà a fer-se notar aquest cap de setmana. La secció local de la colònia Morellano-Catalana, presidida per Eladi Adell, celebrarà la seva trobada anual després de dos anys sense poder-la gaudir per culpa de la pandèmia de la Covid-19.

“Tots tenim moltes ganes de trobar-nos”, explica Adell, que des de fa setmanes s’encarrega com fa cada any d’anar a veure personalment la cinquantena de persones que viuen a Sabadell per anunciar-los la trobada d’aquest cap de setmana. La cita, oberta a tothom que hi tingui interès, és a les 12.30 h a la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta. Allà es farà la tradicional missa en honor a la verge morellana de Vallivana -que està representada a l’església-. Posteriorment, se celebrarà un dinar de germanor al restaurant de l’hotel Urpí. La convocatòria és a les 14.30 h.

Mantenir la tradició

La Covid ha deixat aquesta celebració en una situació delicada perquè manca relleu generacional. Eladi Adell reconeix que “després de dos anys, no sabíem si fer-ho o no, per por a la pandèmia i perquè s’ha perdut el lligam”. Alguns joves, descendents dels primers morellans que van venir a Sabadell aproximadament a partir del 1910, encara baixen a Morella perquè hi tenen casa i no han de buscar allotjament, però Adell creu que “arribarà un moment que es perdran els lligams”.

Actualment, els sabadellencs que tenen orígens al poble de Morella (Castelló), formen part de diverses generacions d’aquells morellans que van arribar a Sabadell quan al seu poble hi va haver una important crisi del tèxtil amb l’arribada dels telers automàtics. El coneixement que tots els morellans tenien del procés tèxtil va fer que fossin molt valorats pels empresaris sabadellencs, que els pagaven una pesseta de més per les seves aptituds, asseguren des de la colònia.