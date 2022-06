Els agents econòmics de Sabadell, sobre la B-40: “El nostre Govern no ha fet de Govern”

Durant els darrers anys, els agents econòmics sabadellencs i vallesans han aixecat la veu per reivindicar l’acabament del tram Viladecavalls-Olesa de la B-40, encara en execució, i per recordar la necessitat que l’autovia no acabi una petita rotonda al nord de la ciutat i tingui continuïtat. Tots van ser aquest divendres al Consell Comarcal del Vallès Occidental per escoltar de primera mà l’anunci de la ministra Raquel Sánchez. Els empresaris coneixien les negociacions entre l’Estat i la Generalitat i volien comprovar que l’acord i el compromís eren ferms.

Després de l’acte, van celebrar que es fes un primer pas per desencallar el Quart Cinturó. Des del CIESC, Alícia Bosch considerava que s’havia realitzat un “primer pas” per dur a terme una infraestructura pendent des de fa dècades. “Fa 30 anys que esperem aquest projecte”, assegura, esperem que ara “s’agilitzi amb la Generalitat”.

Com Bosch, Antoni Abad (Cecot) creia que el traspàs de la gestió i de la construcció de la B-40 a la Generalitat és una bona notícia. “Tenim l’esperança que la gestió sigui més ràpida i àgil a partir d’ara”, exposa. A banda del Quart Cinturó, Ramon Alberich (Cambra Sabadell) també va remarcar la importància de les noves inversions viàries al Vallès, com els nous accessos de l’AP-7. “Serviran per descongestionar la carretera”, preveu. Des de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs, també es mostra optimista pel que fa a la futura posada en marxa de la B-40. “Penso que aquesta vegada es complirà la paraula”, assevera.

Així i tot, els empresaris no poden amagar la seva preocupació per l’absència de la Generalitat en l’acte. “Avui el nostre Govern no ha fet de Govern”, lamenta Alberich, que en nom del món econòmic assegura que no li “entra al cap” que després de negociacions entre l’Estat i la Generalitat durant mesos, no assisteixi a la presentació institucional de l’acord.

La Plataforma demana el tren

Tots els ulls han mirat cap a Barcelona, també els detractors de l’obra. Toni Altaió (Plataforma Contra el Quart Cinturó) es pregunta: “Es pot saber qui ha comprat aquesta idea a la Generalitat?”. Altaió demana destinar els recursos previstos en la disposició addicional tercera de l’Estatut a fer la Línia Orbital Ferroviària de Barcelona, un tren per connectar la segona corona metropolitana.