Miguel de Hita: “Munitis s’ha guanyat un temps de reflexió. El Sabadell li farà una proposta”

Ho va tenir molt clar. Miguel de Hita, actual secretari tècnic del Centre d’Esports, té autèntica passió pel futbol, però com a observador. Des de fora. “El primer jugador que vaig veure que no valia per això era jo”, reconeix amb un somriure. Tenia 12 anys i al mateix temps ja havia confeccionat una base de dades sobre futbolistes, partits… Nascut fa 31 anys a Madrid i criat a Seseña, amb 7 ja residia a Pamplona amb la seva família. Ell se sent pamplonès de cap a peus. I allà va començar la seva història.

Com s’introdueix en aquest món? Durant l’època de l’institut em vaig dedicar a millorar la meva formació futbolística i un dia em vaig presentar a Tajonar per sol·licitar una entrevista. Van trigar 4 mesos a contestar, però la baixa d’un observador que va marxar a l’Oberena em va obrir la porta. Tenia 19 anys i em van encomanar el seguiment de la categoria infantil, però jo veia partits de totes les categories. Era com un somni i compartia reunions i dinars amb observadors de 40, 50 o 60 anys. Vaig ser-hi vuit temporades. Al final era l’enllaç amb clubs convinguts de l’Osasuna, com l’Olite, Oberena, Chantrea, Multivera… Vaig fer molts quilòmetres.

Acaba l’etapa a Pamplona i fitxa per l’Oviedo. Es van produir canvis a l’estructura i no vam arribar a un acord. El director tècnic de l’Oviedo era Ángel Martín González, que havia estat a Osasuna, i em crida per incorporar-me a la secretaria tècnica del primer equip. Va ser només un any. Després vaig fitxar per l’Alabès per fer d’observador de la zona de La Rioja i Navarra i controlar el futbol internacional que m’apassiona. Durant la pandèmia no es podia viatjar i van ser 8 mesos durs, veient futbol pel meu compte i treballant en altres coses.

Fins que rep la trucada del Sabadell. Sorprès? No coneixia ningú del Sabadell. Suposo que algun contacte va parlar-li de mi a Manzanera o Bruno. Tenia altres opcions, però la possibilitat d’anar a un club històric que acabava de baixar de Segona A era una gran oportunitat.

Arriba el juny passat i queda a l’ombra de José Manzanera. Quina va ser la seva funció? Inicialment, aportar el meu coneixement del mercat i experiència, ampliar dades, controlar el mercat nacional, veure molts partits, elaborar informes i tenir cura de possibles situacions contractuals interessants en altres clubs. Però tot estava consensuat amb el José i ell tenia l’última paraula.

A l’octubre es produeix la destitució de Manzanera. Veient-ho ara, amb perspectiva, algú pot dir que no es va fitxar tan malament… Es pot fer aquesta reflexió, sí. De fet, ha acabat la temporada pràcticament la mateixa plantilla. Veiem que hi havia qualitat i el nivell era alt. No ens vam tornar bojos a l’hivern sinó que el cos tècnic va treballar moltíssim per millorar i ho va aconseguir.

Condicionats per l’entrenador

Si la decisió fos només seva, renovaria a Pedro Munitis? Crec que el rendiment ha estat molt alt i el club ha quedat encantat amb ell, en tots els sentits, per la seva implicació, la manera de ser, el tracte personal… Penso, sincerament, que s’ha guanyat el dret a tenir el temps de reflexió que ell ha demanat i nosaltres li farem una proposta quan es coneixin més detalls del tema econòmic i recursos. Després veurem si li interessa.

Ara mateix el Sabadell no té director esportiu. Es veuria capaç d’assumir-ho si surt l’ocasió? Soc un peó del club i acceptaré el que decideixen. Si ve un nou director esportiu, benvingut i a treballar amb ell; si em toca assumir-ho, cap problema.

És un temps d’incertesa. Com vostè diu, cal esperar, però segur que tenen noms i escenaris previstos, oi? És evident. Cal definir el tema del pressupost, que suposo serà ben aviat, però l’àrea esportiva mai està parada. Tenim contacte amb representants, afinem en possibles jugadors interessants i les trucades són constants. Així i tot, no només depèn dels diners sinó també d’un factor clau: l’entrenador. Segons sigui el seu estil, la manera d’afrontar els partits, caldrà un tipus de jugador o un altre. Coneixem la filosofia de Munitis, però si ell no segueix, pot canviar tot radicalment.

Tenen un perfil de tècnic definit en cas que Munitis no continuï? No ho puc contestar això ara mateix. En aquest supòsit, també dependria de molts factors. Caldria veure quins entrenadors estan al mercat, els que voldrien venir… La llista la podem tenir al cap, però primer volem conèixer la resposta de Munitis.

L’única certesa és que hi ha set futbolistes amb contracte amb vigor. Difícil que segueixen tots? S’està valorant i també depèn del context. Pot passar qualsevol cosa, ara o l’últim dia del mercat. Ofertes per Jacobo? Prefereixo no entrar en detalls individuals. Ha demostrat un nivell de categoria superior i és futbolista del Sabadell.

La remuntada de la segona volta pot afegir pressió a l’inici de la pròxima temporada? L’exigència serà mantenir la línia. Marcar-se un objectiu a llarg termini no afavoreix. L’any passat va perjudicar. Després d’un descens, i més en el cas d’un club històric com el Sabadell, hi ha molta pressió per tornar i això és molt difícil la següent temporada. Per la meva experiència, penso que es necessita un temps d’adaptació. Van venir molts jugadors nous. Amb Osasuna vam baixar a Segona A i el següent any ens vam salvar a última hora a la Nova Creu Alta. En canvi, en el segon any vam tornar a Primera. El meu missatge és competir amb les nostres armes i arribar el més lluny possible. Que l’afició tingui paciència, es treballa per fer les coses bé i gaudir.

Hem parlat com si estigués renovat. Així ho va dir el president Esteve Calzada a la roda de premsa. Ha signat el contracte? No encara, però si el club vol i jo també vull, doncs no hi hauria d’haver cap problema.

Deures més urgents

Director esportiu

Mentre l’exdirector esportiu del Centre d’Esports, José Manzanera, ha fitxat per la Cultural Leonesa, aquesta figura és una incògnita a la Nova Creu Alta. La decisió sembla imminent en ambdós sentits: anunciar el seu nom –s’ha parlat amb diversos candidats– o si es prescindeix definitivament i Miguel de Hita assumeix la responsabilitat en solitari i col·laboració directa amb el director general, Bruno Batlle.

Banqueta

Si ve un director esportiu, ell haurà de fer la tria de l’entrenador. Munitis continuaria sent un ferm candidat, però ja competiria amb altres. L’Àrea Esportiva podria estar pensant en algun exjugador arlequinat. Han sorgit diversos noms, un dels quals podria ser Mikel Azparren. De totes maneres, les travesses d’aspirants trauran fum els pròxims dies.

Plantilla

El primer pas serà aclarir la situació dels jugadors que tenen contracte –no continuaran els set– i també accelerar propostes de renovació a futbolistes que poden interessar, com és el cas del porter Emilio Bernad, Aleix Coch o Aarón Rey. D’altra banda, en l’àmbit social, la idea del club és presentar la campanya de socis abans de Sant Joan.