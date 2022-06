Els vuit destins exòtics preferits dels sabadellencs

Sabadell alça el vol i ja es prepara per a l’estiu. Descobrim els destins menys comuns que triomfen aquest any entre els sabadellencs. Banyar-se entre porquets, cavalls o trepitjar la sorra rosa de l’illa de Komodo són algunes de les opcions amb més èxit.

Trencar amb els clàssics. Buscar els indrets menys descoberts. Fugir de la massificació. Sabadell ja prepara les maletes per tornar a viure un estiu com els d’abans. Sense mascareta, sense restriccions (segons el destí, és clar!). Les agències de viatge de la ciutat recuperen el pols i ara van desbordades: “Hi ha eufòria per viatjar. Tenim molta feina, i l’activitat ja està plenament normalitzada”, apunta Carles Carrión, president de l’entitat Sabadell Viatgera, que aglutina 26 agències de viatge de la nostra ciutat. Hi coincideix Sílvia Massagué: “Viatjar s’ha tornat a fer necessari, hi ha ganes acumulades. I es valoren molt els indrets encara per descobrir”.

Això sí: viatjar aquest any és més car. L’increment sobtat de la demanda i el conflicte armat a Ucraïna han disparat els preus dels vols, especialment de la benzina. Segons les dades de l’entitat, els preus s’han incrementat entre un 15 i un 25%. Un bitllet a Tailàndia, per exemple, pot costar 1800 euros. Tot i això, matisen: “Intentem mantenir les tarifes prèvies, els vols que ja estaven contractats no s’han vist afectats per aquest increment”, apunta Carrión. No només els preus, també han canviat els nostres hàbits. Busquem indrets menys massificats. Llocs encara per descobrir. Ja no ens agrada (tant) allò que coneixem. Els posts que veiem a Instagram. Preferim trencar amb els indrets més turístics i arribar a les zones més verges.

La màgia d’altres continents

Les agències de viatge han detectat un increment de les peticions de viatges de llarga distància i fora d’Europa. “Rebem molta demanda per marxar als continents asiàtic, americà i africà”, assenyala Carrión. Entre els destins preferits també es troba Colòmbia, Guatemala, Vietnam, Botswana i Namíbia. Es valora el preu del viatge, la facilitat d’arribar-hi (sobretot amb vols directes) i la tranquil·litat de l’indret. El turisme ha renascut sense seqüeles de la Covid. Encara, però, hi ha països que no han obert les seves fronteres al turisme, com ara la Xina o el Japó.

També han canviat les nostres preferències. A banda de buscar llocs poc concorreguts que submergeixin el viatger en la realitat del país que visita, “el client demanda més viatges individuals i a mida”. Ja s’ha acabat les escapades de quaranta persones i la cerca de la massificació. “Ha quedat la sensació que, com menys aproximació a les zones concorregudes, menys possibilitats hi ha de contagis”.

Un viatge porta a porta

L’entitat Sabadell Viatgera ha organitzat alguns packs de viatges fets a mida pels sabadellencs, amb trasllats des de Sabadell a l’aeroport i tornada. Opcions com ara Perú, Jordània, Kenya, Uzbekistan són alguns dels destins que ofereixen. Les agències també han viscut un canvi de paradigma: “Ara també ens busca el públic més jove, que torna a confiar en les agències perquè busca assessorament i tranquil·litat”.

Els destins exòtics preferits

Costes d’Albània

És potser la franja de costa menys coneguda del Mediterrani. Albània es banya pel mar Adriàtic i el Jònic. I la temperatura mitjana de la zona és de 25 graus. Ideal!

Folégandros, Skíathos

Les illes gregues que són menys populars ara se situen en el mapa dels sabadellencs. Folégandros, Skíathos són algunes de les propostes que estan tenint més èxit.

Líban

El seu vessant més cultural i el fet que hi hagi un vol directe a Beirut fan aquest país asiàtic d’una zona turística molt demandada des de la nostra ciutat.

Sumba, Indonèsia

T’has imaginat mai banyar-te entre cavalls? A aquesta platja d’Indonèsia el viatger connecta directament amb la natura més verge. Potser és per això que té tanta demanda!

Àsia central

Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán… i una llarga llista de països de l’Àsia central. Es valora el seu atractiu cultural, que es troba a mig camí entre Àsia i Europa.

Exuma (Bahamas)

No només uns paisatges de postal, sinó l’experiència de banyar-te a aigües cristal·lines amb porquets nedadors. Platges apartades i sense petjades a la sorra. Atractiu, oi?

Aràbia Saudí

Malgrat les altes temperatures, Aràbia Saudí ha despertat molt interès a la nostra ciutat i s’ha obert molt al turisme. “És elegant, introvertida”, exposa Sílvia Massagué.

Komodo, Illa flores

És una de les postals més curioses. Platges amb una sorra rosa, Komodo. O visitar la Illa Flores, on les vistes i la vegetació et connecten amb la natura més pura.