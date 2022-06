El Moviment Veïnal del Sud reclama més espais públics

El Moviment Veïnal del Sud s’ha concentrat aquest diumenge al matí a la nova plaça del carrer Calassanç Duran, al barri de Sol i Padrís. El col·lectiu ha reivindicat més espais públics pels sabadellencs i també ha aprofitat per demanar l’expulsió de la Foneria Suñer del barri.

Un portaveu del Moviment, Ernest Espinós, ha explicat que els barris del sud se senten abandonats: “Al sud sempre hem tingut diferents lluites, ens falten moltes coses i a sobre l’ajuntament encara ens fa més projectes innecessaris com el del Surfcity”. Espinós també ha assegurat que, “nosaltres combinem queixa i proposta, hem enviat idees per recuperar espais a Can Rimbles o a la zona hermètica”.

Des de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís el seu president, Joan Lluís de Las Heras, ha reclamat un major contacte amb l’ajuntament abans de fer obres als barris: “Hauria estat bé que parlessin amb la gent que conviu i conèixer el barri per saber les seves necessitats”. En un dia d’altes temperatures, de Las Heras ha destacat la falta d’ombra a la plaça: “No hi ha ni ombra, ni espai per gent gran ni per nens si ho haguessin mirat bé amb més arbres i uns ombraris encara hauria quedat alguna cosa decent”.

La concentració, que ha tallat durant breus instants el carrer de Balmes amb Calassanç Duran, també ha aprofitat per homenatjar a Ramon Fernàndez Juanes. Per fer-ho s’ha col·locat una placa dedicada al veí del barri, recordat per la seva gran vinculació amb l’activisme veïnal.