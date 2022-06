El Fresc Festival ja truca a la porta dels Jardinets de Sabadell

La cinquena edició del Fresc Festival ja truca a la porta dels Jardinets de la Caixa, on aterrarà del 26 de juny al 14 de juliol. Organitzat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb BBVA com a partner principal, la cita oferirà 16 propostes de teatre, música i paraula. Encara queden dues setmanes per a l’inici, però el nombre d’entrades venudes és alt i, des de l’organització, s’espera anunciar el primer sold out en els pròxims dies.

El festival apadrinarà els vespres i les nits d’estiu amb grans noms del panorama artístic català en el seu programa, com la companyia la Calòrica, Marina Rossell, Mazoni, Roger Mas o Balkan Paradise Orchestra. La programació l’erigeix en un dels principals festivals culturals d’estiu catalans. De fet, atrau espectadors d’arreu: en les darreres edicions, un 40% de les entrades es venen a gent de fora de la ciutat.

En aquesta edició, les vetllades a l’oasi de tranquil·litat en què es converteix la ubicació aniran acompanyades de gastronomia, fins a la mitjanit. El Cafè dels Jardinets oferirà servei de restauració durant les funcions, en el cas dels concerts de música; i abans i després, quan es tracti d’interpretació.

Talent sabadellenc al Fresc

En el Fresc destaca el talent local. Per exemple, l’actor sabadellenc Marc Rius és un dels grans protagonistes d’Els ocells (3 de juliol, 21.30 h), que representarà la Calòrica, una companyia que només ha passat dues vegades per la ciutat. Es tracta d’una funció guardonada doblement amb Premis de la Crítica 2019 i reconeguda pel Premi Teatre Barcelona com el millor espectacle de petit format.

L’obra Agència Matrimonial 7 d’amor (1 de juliol, 21.30 h) també està protagonitzada per una sabadellenca. És l’actriu Maria Eugènia Casanova, que ens endinsarà en una història plena de comicitat en què set dones busquen parella en un speed dating.

Al marge de les aparicions sabadellenques, veurem molt talent en aquesta edició, que aposta fermament per la interpretació. El tret de sortida del festival anirà carregat d’humor i ironia, gràcies a Carles Xuriguera i Fel Faixedas, que a Ni rastre de qui vam ser (26 de juny, 21.30 h) interpreten dos vigilants que durant la pandèmia volen evitar que els teatres s’omplin.

Enric Cambray, sota la direcció de Sergi Belbel, s’atrevirà amb un monòleg a Hamlet.01 (10 de juliol, 21.30 h). L’emergent vallesana Magalí Sare oferirà un toc musical jazzístic (8 de juliol, 21 h) i veurem Pep Munné encarnant l’arquitecte de Hitler a Speer (14 de juliol, 21.30 h).