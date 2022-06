‘Nada’ i bones sensacions en el primer examen de la Selectivitat 2022

El primer examen de la Selectivitat 2022, el de Llengua Castellana i Literatura, ha deixat molt bon gust de boca a la majoria de sabadellencs que avui comencaven els exàmens. La majoria d’estudiants, preguntats per la dificultat de l’examen, han admès que s’ho esperaven més complicat.

Es el cas del David Gijosa i l’Andreu Blanca, que els ha sobrat gairebé mitja hora d’examen per assegurar l’aprovat. “Quan comencen a explicar el format de l’examen estas aterrit, després comences a fer-lo i veus que no n’hi ha per a tant”, explica un dels joves. “Sincerament, no he anat sobrat, però l’aprovat segur que el tinc”, afegeix el seu company. De fet, la panoràmica general del moment ha deixat moltes cares de felicitat i moltes abraçades entre companys, un fet que denota que, en general, aquest primer repte pre universitari ha anat força bé.

“Nada”, la lectura més escollida

Tot i que algun valent s’ha atrevit a escollir la lectura “Fundación”, la gran majoria s’ha decantat per la lectura de “Nada”, de Carmen Laforet. L’Andreu assegura que quan ha vist aquesta lectura s’hi ha llençat de cap, ja que “és molt menys densa que l’altra que teniem”. No tots l’han escollida pels mateixos motius però: el Pau Carrillo, un alumne que també ha acabat amb marge de temps, ha explicat que ell s’havia llegit els dos llibres però que, un cop llegides les preguntes, li han semblant molt més fàcils les de “Nada” que les de “Fundación”.

Quin és el secret de l’èxit?

Els joves també exposen que l’únic secret per aprovar les PAU és fer un bon batxillerat. “El temps d’estudi del final és complamentari, el més important és portar les coses al dia ja des del primer dia 1r de batxillerat”, explica la Clàudia Granados, que ha sortit molt emocionada de l’examen. La futura universitaria ha subratllat que el temps entre l’últim dia de classe i el primer examen “és de repàs, no d’estudi”.