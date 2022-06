Elvis Coca, un dels candidats a la direcció esportiva del Sabadell

Continua el càsting per cobrir la vacant de director esportiu del Centre d’Esports Sabadell. Han estat diversos els aspirants i sembla que el club ha fet una primera selecció de possibles candidats, entre els quals es trobaria Elvis Coca, segons ha desvelat el compte de Twitter @del_inventor en un breu tuit.

Dins de l’hermetisme habitual del club en aquesta mena de decisions, fonts properes a l’àrea esportiva han reconegut que “és una opció, però encara no hi ha res definit” i tampoc sembla que sigui una decisió “imminent”. Elvis Coca hauria tingut algun contacte amb el Centre d’Esports fa uns mesos i ara s’haurien reactivat les converses.

De fet, mai ha desenvolupat el càrrec de director esportiu i el seu currículum més recent queda centrat al CD Mirandés, on va exercir les funcions d’observador primer i secretari tècnic després, de la mà del director esportiu José Maria Aragón. Juntament amb Roberto Sáez van formar un triumvirat molt ben valorat a Anduva. Una etapa força positiva del club burgalès, que va ser campió en la temporada 17/18 del grup II de Segona B. No va pujar aquella temporada, però sí que ho va aconseguir en la següent (18/19) i ara s’ha consolidat a la Lliga SmartBank.

Elvis és un home enamorat del futbol base i en la seva trajectòria destaca el seguiment de molts partits de categories inferiors. És la feina que més li agrada per poder fitxar jugadors que ha vist en directe. Caldrà veure si el seu nom acaba sent l’escollit i es confirma un tàndem amb Miguel de Hita. És una decisió clau per la planificació de la pròxima temporada 22/23.

Oferta per Guillem Molina?

Precisament, el Mirandés podria ser un dels equips interessants en el central arlequinat Guillem Molina, qui, recordem, té contracte en vigor amb el Centre d’Esports. És un dels jugadors que més va destacar la passada temporada i és lògic que el seu nom aparegui en llistes de clubs de superior categoria. El Burgos també el tindria en un lloc preferent. Abans, però, haurien de passar per caixa o arribar a un acord amb el Sabadell.

La rumorologia s’ha disparat a les últimes hores i el català Marc Valiente, veterà central de 35 anys que ha acabat la seva etapa amb l’Sporting de Gijón, s’ha vinculat al Centre d’Esports, com un dels seus objectius. Tot s’agafa amb pinces perquè el pas primordial és conèixer el director esportiu i qui s’asseurà a la banqueta la pròxima temporada. L’actual secretaria tècnic arlequinat, Miguel de Hita, va assegurar que es faria una proposta a Pedro Munitis, però continuen sonant altres noms com Xavi Calm o Mikel Azparren com a alternatives. Per si serveix com a referència, un dels tècnics al Mirandés amb Elvis Coca dins de l’staff va ser Lolo Escobar.