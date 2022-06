Sabadell podria fregar els 40 graus

Sabadell afronta la segona onada de calor en poc menys d’un mes. Des d’ahir dimecres i fins dissabte, s’espera que les temperatures s’apropin als 40 graus, principalment, avui i demà, i a les nits es puguin viure nits tòrrides, amb temperatures superiors als 25 graus: “És habitual que durant el juny hi hagi episodis de calor, però no d’aquesta durada. Serà difícil que se superin rècords, com va passar el maig passat”, explica el Cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.

En la mateixa línia, el meteoròleg avisa que, si bé és cert que a partir de diumenge la temperatura podria recuperar els valors previs a l’onada de calor, no hi ha previsió d’un canvi de temps radical, a les portes de Sant Joan i davant un permanent elevat risc d’incendi: “No es preveuen canvis, ni pluja extensa a curt termini ni cap pertorbació important que ho pugui tallar en sec. No obstant això, en l’àmbit de precipitació aquestes tempestes, força intenses en l’àmbit local, no arreglen res”, assegura.

Preguntat si aquesta durabilitat de l’onada de calor que afectarà la ciutat durant els pròxims dies té una relació directa amb el canvi climàtic, Segalà no pot assegurar-ho, però sí que “encaixa amb les conseqüències del canvi climàtic. El que ens diu és que hi haurà una major freqüència d’episodis d’onada de calor”, recorda.

Mesures addicionals

Davant d’aquesta onada de calor –aquest dimecres l’estació automàtica de Sabadell – Parc Agrari va registrar una temperatura màxima de 36,8 graus– l’Ajuntament ha decidit activar mesures addicionals per fer front a les altes temperatures. El Govern municipal ha acordat, en coordinació amb la companyia Aigües Sabadell, la instal·lació de 4 punts d’hidratació públics a diferents espais de la ciutat. Aquests punts d’hidratació podrien arribar a ser 7 depenent de les necessitats i la disponibilitat. A falta d’acabar d’acordar les ubicacions exactes, entre aquesta tarda i demà es preveu la instal·lació a la plaça de la Creu de Barberà, a la plaça del Pi, a la plaça de les dones del tèxtil i a l’Eix Macià. Aquests punts, per beure aigua o hidratar-se se sumen a les més de 200 fonts d’aigua potable que estan ubicades a places, parcs i carrers de la ciutat.