Carta oberta a Juli Fernàndez

[Per Manel Larrosa, urbanista i membre de Via Vallès]

Benvolgut Juli:

Em referiré a la breu topada que vam tenir ahir tarda al carrer de Sant Quirze. Topada en el doble sentit de trobada cordial: hola!, com anem? I de confrontació dialèctica amb guspires. Parlo del paquet de debat actual: B40, delegació ministerial, obres de la Generalitat, diners de la disposició addicional tercera… que s’aplicarien a xarxa viària al nord de Sabadell, entre Terrassa i Castellar del Vallès.

Com a ciutadà, i com a societat civil organitzada, us demanem: quina és la posició del Govern? –ni la teva, ni la dels dos partits per separat en ell, sinó la del govern-. Quina és la capacitat –obligada– de treball conjunt dels seus dos partits integrants?

La greu manca de cultura de govern de coalició us permet fer en públic tots els papers de l’auca: el de govern, el d’oposició i el de diputat per lliure. Doncs no: la relació de representació política no admet tanta dispersió, la qual, en conseqüència, ens deixa fora a la ciutadania davant un panorama d’hidra de molts caps. Us toca defensar el govern i parlar amb nosaltres de la seva posició. Un fet només factible si primer ho acordeu dins el govern. Les picabaralles les païu, no les expresseu, si us plau.

Que ERC presenti al Parlament, per lliure, una moció el text de la qual podem valorar positivament alguns aspectes i negativa en altres (ferrocarril Orbital) no té cap mena d’importància. És fum, o millor, tinta de pop, que ofega tot diàleg entre govern i societat. No s’hi val que aneu a missa, l’oficieu, toqueu les campanes i, a més, feu actes impius a la porta de l’església. La resta què hem de fer?: cremar-vos a la foguera? Volem saber la posició del govern, volem veure el suport sòlid dels seus grups parlamentaris i volem ser rebuts pels nostres representants, no per uns diputats que van per lliure. Algú pot ser díscol, però mai tota la cambra!

Repeteixo: Quina és la posició del Govern, com establim un diàleg social enraonat? No ens mereixem saber menys.