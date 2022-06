FOTOS: Així serà l’entrada al tanatori quan acabin les obres de la ronda d’Orient

L’accés al tanatori de Sabadell canviarà el seu aspecte un cop acabin les obres de reforma que s’hi faran en els pròxims mesos. L’Ajuntament ha aprovat aquest dilluns iniciar la contractació dels treballs, amb una inversió prevista de 321.000 euros i cinc mesos i mig per executar-los un cop s’hagi adjudicat el projecte, cosa que passarà en els pròxims mesos. Previsiblement, les obres podrien acabar el primer trimestre de l’any que ve.

El projecte preveu unir transversalment les dues bandes de la vorera de la ronda d’Orient a l’alçada del tanatori, entre els carrers de Calassanç Duran i de Xaloc. Així, la calçada i la vorera estaran al mateix nivell i connectaran més fàcilment aquest equipament amb la pineda que hi ha al davant.

Serà doncs una plataforma única que permetrà que tots els cotxes hi continuïn circulant, a velocitat reduïda, però només es podran aturar vehicles funeraris, taxis, serveis i de persones amb mobilitat reduïda. La reforma comportarà suprimir les places d’aparcament que hi ha al davant del tanatori, amb una quantitat pendent de concretar. El nou espai incorporarà arbres amb parterres i mobiliari urbà, tant bancs, cadires i papereres com fanals.

Aquest projecte forma part de la transformació de l’entorn de la Gran Via liderat des de Junts per Sabadell a través de l’Oficina Gran Via – Ripoll. El portaveu i alcaldable de Junts, Lluís Matas, assegura que “tenim l’objectiu de dignificar l’espai del balcó del Ripoll i fer un gran passeig amb vistes sobre el riu. El projecte és finançat pels Fons Europeu de Recuperació Next Generation de la Unió Europea”.