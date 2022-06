Desapareixerà el tiquet per pagar la zona blava

Sabadell renovarà tots els seus parquímetres per adaptar-los a les necessitats actuals. L’Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè en els pròxims mesos s’instal·lin 61 nous dispositius substituint els actuals, al seu mateix lloc. Es tracta d’una inversió pressupostada en més de mig milió d’euros, 585.980 euros, finançada pels fons europeus Next Generation.

Això permetrà canviar la forma en què els usuaris es relacionen amb la zona blava, ja que no caldrà posar el típic tiquet al parabrisa del vehicle i indicant la matrícula n’hi haurà prou. L’inspector del servei podrà verificar si cada cotxe té el seu tiquet introduint la matrícula al seu aparell de control.

Es mantenen les tarifes

Durant aquest any, les tarifes seran les mateixes que estan actualment vigents, no canviaran. Sí que podrien canviar l’any que ve, i els nous parquímetres estaran preparats i permetran habilitar l’opció de pagar en funció de les emissions de cada vehicle. “Possibilita que posant la matrícula, es connecta amb la DGT i identifica quin distintiu ambiental té”, expliquen fonts municipals. No es descarten altres aplicacions amb els parquímetres relacionades amb les zones de baixes emissions (ZBE) o aquelles normatives de mobilitat que puguin sorgir pròximament.

Noves funcionalitats

Els nous parquímetres tindran una pantalla més moderna, de tipus TFT interactiva, i lector QRCOD i codi de barres. Els aparells podran generar vals de descompte en format codi QR, o de barres, d’interacció de la zona d’estacionament regulat amb altres serveis que pugui oferir l’Ajuntament de Sabadell, l’Empresa Municipal Vimusa, que gestiona el servei, i/o l’Associació de Comerciants. Els aparells funcionaran amb energia solar, i tindran bateries en cas que la insolació no sigui suficient. El pagament del tiquet es continuarà fent amb monedes, targetes bancàries o targetes sense contacte que no estiguin associades a bancs com les de prepagament pròpies de l’Ajuntament de Sabadell o de Vimusa.

Els nous parquímetres substituiran els que funcionen a l’avinguda de Francesc Macià; als carrers Blasco de Garay, Capmany, Concepció, Convent, Creueta, de l’Estació, Duran i Sors, Filadors, Indústria, Josep Renom, Narcís Giralt, Pare Rodés, Pare Sallarés, Pi i Margall, Prat de la Riba, Riego, Roca, Sant Isidre, Sant Miquel, Sant Oleguer, Sant Vicenç, Tres Creus, Zurbano, Turull; les places Granados, Sant Isidre i Jaume Girabau; el passatge Joan XXIII; la Ronda Zamenhof; el terreny de Pi i Margall i el Vapor Can Turull.