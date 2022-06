“Els Jardinets són idíl·lics pel Fresc Festival”

El Fresc Festival ja és aquí per omplir els Jardinets de teatre, música i paraula. Diumenge, 26 de juny, la cinquena edició de la cita serà inaugurada amb l’espectacle Ni rastre de qui vam ser, a càrrec del duet humorístic format per Fel Faixedas i Carles Xuriguera. Fins al 14 de juliol, s’hi representaran 16 obres més, de les quals ja s’han venut la meitat de les entrades. Destaquen funcions com Els ocells, de la companyia la Calòrica; actuacions musicals com la de Roger Mas, Mazoni o Marina Rossell; i recitals com els de Jordi Boixaderas o de Pere Arquillué.

“Obrim amb una obra còmica. És una molt bona manera d’iniciar el Fresc perquè la gent s’esbargeixi i passi una molt bona estona”, comenta el director de Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer. L’entitat organitza el festival cultural, amb BBVA com a partner principal. A Ni rastre de qui vam ser, Faixedas i Xuriguera representen vigilants de seguretat d’un teatre durant la pandèmia per reflexionar sobre l’estat de la cultura, amb grans dosis d’humor i ironia, però també de cruesa. Els dos actors tornen a l’escenari després de 10 anys del seu darrer espectacle, “amb la seva peculiar manera de fer tan divertida”.

El Fresc ha fet una gran aposta aquest any pel teatre. Sumat a la música i a la paraula recitada, la programació distingeix la cita de la majoria de festivals culturals catalans de l’estiu. “Estem en una ciutat amb molta tradició escènica a darrere i ho volem demostrar. Les tres línies marcades, el teatre, la paraula i la música, ens donen un tret singular i diferencial”, afegeix el director de Fundació 1859 Caixa Sabadell.

L’experiència completa del Fresc

Els idilics Jardinets de la Caixa, que des del mes d’abril compten amb servei de cafeteria i bar gestionada per la Fundació, acolliran el festival. Amb la restauració, la intenció és oferir als assistents del Fresc “una experiència completa”. Abans i després de les actuacions s’hi podrà sopar o prendre alguna cosa. En el cas dels concerts, el servei de bar no tancarà.

“Volem que la gent que vingui passi una molt bona estona, que surti del recinte amb un bon regust”, expressa Sunyer. “Un dels factors per aconseguir-ho és l’espai. Els Jardinets són idíl·lics i encaixen molt bé amb un festival d’aquestes característiques”.

Per aconsegui l’excel·lència, el Fresc Festival fa autocrítica. L’any passat, els assistents van participar en una enquesta per valorar la programació, el tracte o l’espai, entre altres factors. Es va aconseguir una puntuació de 9 sobre 10. “La inteció és sempre millorar. Tot i ser jove, el festival té experiència i sempre millora a base de percepcions i propostes”.

Talent local: casualitat o buscat?

El talent sabadellenc és present a l’edició del Fresc: és una altra aposta de l’organització o és que et trobes grans artistes de la ciutat programis el que programis? “La nostra prioritat és que hi hagi qualitat i molt talent. I n’hi ha molt a la ciutat. Ens agrada tenir segell sabadellenc, però no l’anem a buscar. En el món de l’escena, te’l trobes”, respon Sunyer.

Al festival trobarem els sabadellencs Jordi Boixaderas (Temps Fràgils), Marc Rius (Ocells) o M. Eugènia Casanova (Agència Matrimonial 7 d’amor).