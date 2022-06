“Vull recuperar el pis que em va deixar la mare, i no puc”

A la Concepció García i a la seva germana se’ls va ser adjudicar per herència un pis als Marinals després de la mort de la seva mare. Des de feia 5 anys que aquest immoble estava sent gestionat per Vimusa (Habitatges Municipals de Sabadell SA), que oferia el pis a canvi d’un lloguer social. “Quan va morir la nostra mare vam decidir informar a Vimusa que no volíem renovar el contracte”, explica la Concepció. És en aquest punt quan, segons ella i la seva germana, van començar els maldecaps. Tal com relaten, Vimusa els va respondre amb una negativa argumentant que l’arrendatari no tenia cap lloc on anar i que havia de seguir com a llogater al pis de la Concepció.

Des de fa temps que les dues germanes demanen a l’empresa d’habitatges municipals “que busqui una nova llar per al llogater, tal com Vimusa va fer quan el pis va ser destinat a lloguer social”. Segons relata la Concepció, l’empresa no els està facilitant el procés: “no ens agafen el telèfon les persones encarregades i ja no sabem amb qui contactar”.

Una denúncia

La situació va arribar al límit, relata, quan fa més de dos anys el llogater va deixar de pagar l’inquilinat que li pertocava. “La desesperació ens ha dut a interposar una denúncia”, lamenta l’arrendadora. Va ser, a més, el detonant que va fer-les prendre la decisió d’aturar el lloguer social i recuperar el pis.

La síndica li dóna la raó

La Concepció va escriure fa un any una carta a la Síndica de Greuges per explicar la situació. La síndica va respondre afirmant que efectivament s’havia comès un greuge. En la resolució, la síndica exposava que la inactivitat municipal havia suposat una vulneració dels drets de la Concepció per dos motius diferenciats: la manca continuada de resposta a les seves instàncies i la falta de mecanismes de resolució a la seva problemàtica.

A l’espera de la via penal

La xarxa de mediació de Vimusa posa en contacte els llogaters i els propietaris, i seguidament el procés passa a mans dels particulars. En aquest sentit, segons fonts del consistori, l’Ajuntament no té cap mètode d’actuació un cop el contracte és entre privats, exactament com succeiria en qualsevol tipus de contracte entre llogater i arrendatari.

L’única via que, ara per ara, preval és la via penal, ja que, després de la denúncia, la situació ha entrat dins del panorama judicial. Vimusa no podrà gestionar el futur del pis fins que no s’autoritzi un desnonament; i la Concepció no podrà recuperar el seu immoble fins que aquest no quedi totalment alliberat. La situació no permet a l’Ajuntament accelerar el procés judicial, que un cop s’hagi produït el llançament, podrà reubicar els actuals llogaters a un nou pis social i retornar la propietat a la Concepció.

Assegurança esgotada

Tots els habitatges que entren a la xarxa de Vimusa disposen d’una assegurança en cas d’impagament. Aquesta assegurança cobreix els 6 primers mesos, però després no dóna continuïtat. En el cas del pis de la Concepció García, fa gairebé un any i mig que va esgotar-se.