Nova ajuda per pagar el lloguer adreçada als majors de 36 anys

Les persones de 36 anys o més ja poden demanar l’ajuda per pagar el lloguer que anualment atorga la Generalitat de Catalunya. El període de sol·licitud és des d’aquest dimarts, 28 de juny, fins al divendres 15 de juliol. El tràmit es pot presentar per Internet i a l’Oficina Local d’Habitatge, al Vapor Codina (Blasco de Garay, 17).

Tot i que aquesta mesura arriba poc després del Bo Lloguer Jove per a aquelles persones de fins a 35 anys, no són el mateix. En el cas dels sabadellencs de 36 anys o més, podran rebre un màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 euros per habitatge.

Els requisits per rebre l’ajuda són estar empadronat a l’habitatge i no s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu. Els ingressos de la persona sol·licitant no poden sobrepassar els 22.548,67 euros, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

El lloguer, màxim de 900 euros

Igual que en el Bo Lloguer Jove, en el cas de Sabadell el lloguer o preu de cessió mensual per habitatge no pot superar els 900 euros, i en el cas d’una habitació, els 450 euros.

L’import de la subvenció serà d’un 20% del lloguer anual quan el seu pagament suposi destinar igual o menys del 30% dels ingressos; d’un 30% si s’hi han de destinar entre el 30 i el 40% dels ingressos i del 40% si el cost del lloguer representa més del 40% dels ingressos del sol·licitant.