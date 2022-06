El Sabadell necessita acomiadar jugadors si vol aspirar a ser competitiu

El pressupost del Centre d’Esports Sabadell per a la temporada 2022-2023 podria reduir-se més d’un 60% respecte a la temporada passada. De tenir un dels pressupostos més potents –més de tres milions–, ara com ara l’entitat arlequinada es podria veure’s obligada a competir amb els pressupostos més baixos del grup 2 de la Primera RFEF, entre el milió i milió i mig, sempre que no arribi un grup d’inversors disposats a invertir al club. Aquest dilluns, durant la roda de premsa del president Esteve Calzada, es va anunciar que l’actual grup inversor deixarà d’aportar capital després de nou milions d’euros, des de l’any 2017.

A dia 28 de juny, el club continua sense entrenador, amb la necessitat d’alliberar massa salarial i sense cares noves per a la pròxima temporada. Jugadors com Ramon Folch, Kike Royo, amb contracte en vigor i algunes de les fitxes més altes, són alguns dels exemples que obliguen el club a arribar a un acord per rescindir el vincle contractual.

Repetir l’èxit del Linares

La temporada passada, només el Linares, amb un pressupost inferior al milió d’euros, va ser capaç de ‘colar-se’ entre el top 10, entre els equips amb menys d’un milió i mig, forquilla en la qual es podria acabar movent el pressupost del CE Sabadell. Dos dels cinc equips que acabarien perdent la categoria –At. Sanluqueño i UE Costa Brava– van tenir un pressupost inferior al milió d’euros.

En canvi, aquells equips que van aconseguir tenir un pressupost superior als dos milions i mig, entre els quals el CE Sabadell, i a excepció del Castelló, van acabar entre els deu primers classificats –Vila-real B, Albacete, Nàstic de Tarragona, Barcelona B i Real Madrid Castilla–.