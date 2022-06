Míster i Pubilla del Poblenou 2022: “El barri és una gran família”

Són veïns del barri del Poblenou, implicats en el seu veïnat i amb dots i qualitats que el jurat ha sabut valorar. Cristina Medina (19 anys) i Sergio Martínez (20 anys) han estat escollits com a Pubilla i Míster del 2022, un concurs per als joves majors d’edat en què es valora la simpatia, la implicació i l’extraversió dels pretendents.

Cristina Medina:“Es valora la naturalitat de la pretendenta”



La van enxampar al bell mig de la pista de l’escola Juan Ramón Jiménez ballant amb la canalla. La regidora de districte, Sonia Sada, va entrevistar-la per captar en poca estona la seva educació, inquietud, simpatia i naturalitat. I entre les noies que optaven a la banda de Pubilla, Cristina Medina va ser l’escollida. No tenia cap mena d’intenció de participar en aquest certamen, però s’hi va trobar. “Els nois i noies no ens hi presentem, simplement estem presents quan s’escull la Pubilla”, explica.

La Cristina té 20 anys i és la primera edició que viu on pot optar a aquest reconeixement, que està pensada per a joves de 18 anys (la darrera es va celebrar el 2019). Es va sorprendre moltíssim: “Hi ha noies al meu barri molt simpàtiques i molt maques en tots els sentits, encara em costa de creure”, destaca. I diu que el guardó reconeix “la naturalitat de la pretendenta”.

Es defineix com una noia molt implicada al seu barri, amb un sí a la boca sempre que es tracta de col·laborar en les festes i activitats al seu barri. De fet, va ser una de les presentadores del Gran Show del Poblenou del 2022. “He de reconèixer que vaig passar molts nervis”. La Cristina se sent agraïda i valorada pel seu barri, del qual sent que forma part.

Sergio Martínez: “No m’agrada ballar, però el públic em va escollir”



El barri del Poblenou forma part de l’ADN de Sergio Martínez. La seva família va viure a primera línia la creació del barri i el seu creixement, a mitjans dels anys cinquanta, i ell va passar la seva primera setmana de vida a casa de l’àvia, al Poblenou. Tot i que va viure els seus dos primers anys a Barberà del Vallès, va tornar al barri: “M’agrada molt viure-hi, és un veïnat tranquil i proper al rodal, que suma punts”, expressa.

Ell va ser escollit com a Míster Poblenou després d’una actuació de ball que va deixar bocabadat el públic. No s’havia plantejat participar en el concurs, però s’hi va trobar: van fer pujar a l’escenari sis nois que hi havia entre el públic i van ballar al ritme de la Mayonesa o Paquito Chocolatero. Qui rebia més aplaudiments guanyava el concurs.

Es valorava la simpatia dels pretendents i la seva gràcia. “No m’agrada gaire ballar, però no tinc cap mena de vergonya i el públic em va escollir”, diu. No s’ho acabava de creure, però assegura que és una sensació molt maca: “Et sents important i reconegut”. Els aplaudiments anaven dirigits a la seva actuació, però tenien un background més profund. Els veïns el coneixen. Saben qui és, els seus valors i la seva forma de ser. “Aquí ens coneixem tots, som una petita gran família”.