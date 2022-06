Salut avisa que els contagis de Covid pujaran fins a mitjans de juliol

El Departament de Salut calcula que el pic de contagis de Covid que s’està vivint aquests dies es produirà entre la segona i la tercera setmana de juliol. S’ha constatat que des de fa dies pugen els casos, però majoritàriament no són greus. A Catalunya, el nombre de contagis s’ha incrementat en un 50% en l’últim mes, passant de 1.114 casos del 16 al 22 de maig a 1.762 del 20 al 26 de juny. Ara la taxa de situa en 404 casos per cada 100.000 habitants.

A l’agument de l’activitat amb l’arribada del bon temps en les darreres setmanes, un relaxament generalitzat en l’ús de la mascareta i, ara, el pont de Sant Joan, s’hi ha sumat que la variant majoritària del coronavirus, BA.5, és més transmissiva. Per això “estem en una situació de creixement”, han assenyalat tant la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, com la investigadora del grup BIOCOMSC – UPC Clara Prats, en una roda de premsa conjunta a la seu de Salut. Prats ha assenyalat que “tot el que són revetlles van marcar un punt d’inflexió i, per tant, és possible que en aquesta ocasió puguin tenir un efecte semblant”, la qual cosa desplaça el pic a mitjans de juliol. De totes maneres, la situació no és gens comparable amb el juny de l’any passat, amb més del triple -4.681- de casos en una setmana a Catalunya.

La majoria de contagis es concentren en les persones més grans de 60 anys, a les quals especialment Cabezas recomana utilitzar la mascareta en interiors i quan s’està amb persones amb qui normalment no ens relacionem. “És una mesura de prudència”, ha dit, i per això ella també la duia posada a la roda de premsa. En aquesta franja d’edat i en les superiors és en les que se centra el sistema de salut a fer proves diagnòstiques, i Cabezas ha insistit que es faci un “ús racional” dels CAP i hospitals per evitar saturar-los. En els dos llocs ara és un moment complicat pel què fa al personal disponible, perquè els professionals comencen a fer vacances d’estiu, la qual cosa se suma a les baixes per malaltia, principalment Covid.

Cabezas ha assenyalat que tot i el creixement dels darrers dies “estem molt lluny” de l’onada d’òmicron de principis d’any i de la delta del Sant Joan de l’any passat. La secretària de Salut Pública ha apuntat que s’està registrant un percentatge “molt alt” de reinfeccions, en prop del 25% de casos en menors de 50 anys, i al voltant d’un 10% entre els majors de 50 anys. Per fer-hi front, Salut recomana posar-se la dosi de reforç de la vacuna (o iniciar la vacunació si és el cas), perquè encara que les vacunes actuals no estiguin fetes amb les variants d’ara, “augmenten la nostra capacitat de resposta immunitària”.