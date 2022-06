Detecten per primera vegada una llúdriga a Sabadell

Després de molts anys de seguiments de fauna i de l’estat del riu Ripoll al seu pas per la ciutat de Sabadell, un grup de naturalistes que col·laboren en l’elaboració de l’Atles de Mamífers de Catalunya han detectat per primera vegada una llúdriga. Gràcies a unes imatges obtingudes mitjançant el mètode del fototrampeig, durant els mesos de maig i juny de 2022, s’ha pogut confirmar la presència d’aquest animal al municipi vallesà.

La llúdriga és un mamífer de la família dels mustèlids lligada als ecosistemes fluvials de bona qualitat, a més a més de ser una espècie protegida a Catalunya. Aquest animal necessita que els rius on habita tinguin un bosc de ribera ben desenvolupat, una bona qualitat de l’aigua i el mínim de pressió humana, és a dir, espais naturals tranquils, de baixa freqüentació i amb poca o gens infraestructura fluvial. Com a depredadora que és, també necessita espais on hi hagi una xarxa tròfica complexa amb les espècies de les quals s’alimenta, principalment peixos, però també amfibis, crustacis, rèptils, aus i petits mamífers.

Individus d’altres poblacions

Des de l’Adenc expliquen que, malgrat l’evident millora ecològica del tram del riu Ripoll de Sabadell, “encara no podem considerar, ni de bon tros, que el seu estat sigui òptim. Per aquest motiu, tot i que la llúdriga s’hi hagi deixat veure diverses vegades els últims mesos, encara no hi ha una població establerta que s’hi reprodueixi”.

En la mateixa línia, afegeixen que “la llúdriga, o llúdrigues fotografiades, segurament són individus provinents d’altres poblacions que estan en dispersió, que tot i temptejar la zona del Ripoll, que reuneix algunes bones condicions, però no totes, no s’hi acaben establint”.