“Curry ha transformat el bàsquet del present”

Els Celtics de Larry Bird, els Lakers de Magic Johnson i més tard de Kobe Bryant, els Bulls de Michael Jordan, i ara els Warriors de Stephen Curry, podrien ser alguns dels equips que al llarg de la història de la considerada millor lliga del món, l’NBA, han creat una dinastia al bàsquet. Després de la primera dècada del segle XXI, amb els anells del tàndem Bryant-O’Neal i Parker-Duncan, amb els Lakers i els Spurs, respectivament, arribaria, l’any 2015, l’eclosió dels splash brothers, amb Steve Kerr a la banqueta. Vuit anys després, els de la Badia de San Francisco han guanyat quatre anells en les sis finals disputades: “Aquest equip no té sostre. Sempre pots tornar la temporada vinent i guanyar. Draymond Green, Klay Thompson i Stephen Curry són grans, però també talents únics. Serà molt interessant veure quin final de carrera poden tenir aquests tres jugadors”, explica el sabadellenc Albert Robledillo, caçatalents de la franquícia dels Golden State a Europa, poc després d’arribar de San Francisco.

Una ciutat, la californiana, “amb un pols social i cultural molt actiu, entregat als Warriors, que tot i els èxits abundants dels darrers anys, continua sense aquesta acostumar-se als triomfs”, que té la sort de viure i veure Stephen Curry, un dels millors jugadors de la història: “Ha transformat el bàsquet del present. Ha marcat un abans i un després. Tot comença amb el talent que té amb el tir. Guanyar anells com ha guanyat ell, és el millor impacte en el món de l’esport”. Una evolució, agradi o no, d’un esport que, progressivament, va veient aparèixer a l’escena mundial shooters, com Curry, però tot i els intents de diverses franquícies per fer ombra als splash brothers, a la Badia de San Francisco continua el regnat: “Hi ha moltes maneres de guanyar, però de moment només un se’n surt. Hi ha equips que col·leccionen jugadors molt grossos i d’altres que defensen que el bàsquet continuï sent patrimoni dels jugadors petits i hàbils”.

Els anells aconseguits des del 2015 prenen més valor si es té en compte com s’ha construït l’equip campió: la columna vertebral dels campions de l’NBA, com Curry, Thompson, Green o Wiggins van ser escollits directament pel draft. Un èxit dels caçatalents, com el d’Albert Robledillo: “Una de les qualitats dels Warriors ha estat saber donar espai a la qualitat, al talent. El talent sempre ha estat una prioritat maximitzar-lo, des de la gerència fins als mateixos jugadors en les preses de decisions”, detalla Robledillo. Ara bé, el títol obtingut no varia els plans del caçatalents, però sí que reforça la línia dels de la Badia de San Francisco: “Guanyar no em dona més facilitats o més complicacions. Els scouts som una petita part de tot l’engranatge d’aquesta organització que a la vegada també tenim una gran responsabilitat perquè els èxits continuïn arribant”.