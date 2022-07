El teu defensor: “Les pilones no deixen girar els camions al carrer de Quevedo”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Uns veïns del carrer de Quevedo (al barri de Covadonga), han contactat amb el Diari per denunciar una realitat que es troben força sovint: els camions més grans no poden girar per aquest carrer i han de fer marxa enrere fins al carrer de Romeu. “Es veuen encallats a la corba i no poden passar. Han de fer marxa enrere un bon tros”, explica la Josefina, que lamenta que això genera “molt enrenou” al carrer. De fet, en Jaume explica que els veïns han hagut d’ajudar en diverses ocasions els conductors dels camions perquè puguin fer la maniobra sense risc.

“La cantonada de Quevedo amb Santa Teresa es fa impossible per a ells, i les pilones ho dificulten”, expressen. En aquest sentit, els veïns proposen que se senyalitzi d’alguna manera per evitar-ho, perquè es tracta d’un fet que es repeteix “molt sovint”. En aquest sentit, reclamen buscar una solució.

En tot cas, reclamen que si no treuen les pilones, proposen que s’hi instal·lin unes més altes “per fer-les més visibles” o que siguin de plàstic: “Alguns cotxes no les veuen i els vehicles s’acaben ratllant amb les pilones”, destaca la Dolors, veïna del carrer de Covadonga. Així, reclamen una resposta a l’Ajuntament de Sabadell.

“Es millorarà la senyalització”

El Teu Defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per demanar una resposta. Fonts municipals han agraït el suggeriment dels veïns i expliquen que la petició s’ha traslladat al departament de mobilitat per tal de millorar la senyalització de l’accés. “Com que es tracta d’una zona pacificada, senyalitzarem adequadament l’espai per evitar circulació no adequada, evitar dificultats a certs vehicles, però sobretot evitar molèsties als veïns”, responen les mateixes fonts.

De fet, el carrer de Quevedo consta dins del projecte executiu per a la construcció de la plaça a l’antic pati de l’Artèxtil, que també preveu remodelar de la cruïlla del carrer de Vidal i Quevedo. Es proposa reduir un carril de carretera del tram de la Gran Via per guanyar més vorera per als vianants i també ampliar el carrer de Quevedo i plantar-hi arbrat.