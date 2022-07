La manifestació de l’Orgull reivindica els drets trans i LGBTI

Era un matí calorós. A l’avinguda de Matadepera desenes de vianants pujaven i baixaven els carrers. Alguns per refugiar-se del sol a casa i altres per fer-ho a la terrassa d’algun bar. Tot i això, al voltant de les 11:30h a la plaça del Pi s’hi ha començat a reunir gent. I és que la concentració de l’Orgull LGBTI d’enguany començava a aquest punt. “La idea és fer una festa amb música i implicar la ciutat amb la nostra presència, aquest any comencem aquí, però la idea és anar rotant pels barris”, ha explicat l’activista social i impulsora de l’Associació Ca l’Enredus, Clara Palau.

Recorregut

La concentració ha arrencat vara les 12h. Unes 250 persones, segons la policia municipal, han enfilat l’avinguda de Matadepera fins a la plaça Lisboa. Durant el trajecte s’han pogut observar diverses banderes de la comunitat LGBTI, demostrant la diversitat de l’acte. Els càntics principals han estat a favors dels drets del col·lectiu trans i reclamant vides més segures per a totes les membres de la comunitat LGBTI.

Manifest

Un cop arribats a la plaça Lisboa s’han llegit les reivindicacions dels convocants, la vocalia de gènere de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell, Actua Vallès, Ca l’Enredus i Transfamílies SBD. Al text s’ha reclamat polítiques segures, en matèria d’educació, sanitat, laboral i habitatge per trans i la resta del col·lectiu LGBTI. També s’ha posat èmfasi en la regularització de totes les persones migrades i combatre totes les discriminacions. El concepte més repetit ha estat el de: ” Els drets trans són drets humans”. A més a més, s’ha volgut fer menció especial a Patricio Peñalver, molt proper a l’Agrupació de Veïns de Ca n’Oriac i una de les cares sabadellenques del Front d’Alliberament Gai de Catalunya durant la dictadura.

Orígens

La reivindicació de l’orgull a la ciutat neix el 2020. “Vaig veure que a Barcelona no es feia res i aquí calia sortir, les restriccions del moment no ens podien deixar a casa, ens havíem de fer veure”, ha declarat Clara. Així doncs, el 2020 i 2021 es van produir convocatòries, amb la reivindicació principal d’una llei estatal per l’autodeterminació de gènere. De cara a les pròximes es vol modificar el format:” En comptes de fer migdia sortir a la tarda i poder fer una festa en acabar. La idea és implicar diferents col·lectius de la ciutat per construir un món millor”, ha afegit Clara.

A la manifestació hi han assistit diferents personalitats polítiques de la ciutat com l’alcaldessa, Marta Farrés; Gabriel Fernández, d’Esquerra i el grup municipal de la Crida encapçalat per Nani Valero. Amb l’acte ha quedat ben present que les entitats LGBTI de la ciutat estan ben vives i que la lluita continua, com elles afirmen” existim i no marxem”.

“Fins al meu trànsit quan vivia a la clandestinitat anava a Barcelona i aquí a Sabadell no es feia res. Des que vaig fer el trànsit vaig decidir impulsar Ca l’Enredus, vinculat a Actua Vallès, i ara gestionem el SAI el servei d’atenció integral a les persones del col·lectiu. Per mi és una enorme satisfacció veure que a mesura que ens movem aconseguim coses, és com el vol de la papallona. Sembla que no passa res, però sí que passa i té molta transcendència”, Clara Palau

“Jo sóc de Castellar. Vaig sortir de l’armari fa ben poc així que és la primera manifestació d’aquest tipus a la que vinc, m’estreno avui. Gràcies a les xarxes socials fem pinya, perquè personalment no coneixia ningú, però en arribar he vist cares conegudes. Volem demostrar que som aquí, no desapareixerem perquè som persones i tenim vides”, Laura Anais

/ Victòria Rovira

“És important que com a ciutat fem manifestacions així. Cal donar suport i animar a tothom a participar en l’orgull. Nosaltres des de l’Associació de Veïns de Can Déu també hi hem volgut ser presents perquè vegin que estem al seu costat”, Juan García

“Penso que és molt important, sobretot que es faci a barris perifèrics més enllà del centre o els barris que es consideren importants. Em sento orgullós que a la ciutat es facin actes així i hi hagi bastant participació, sobretot un migdia de diumenge tan calorós”, Edgar Urban