“No puc pagar un lloguer a Sabadell”

Voler marxar de casa dels pares. Dependre d’algú altre per cuinar, sortir al carrer o entrar a la dutxa. Són dues realitats diferents que conviuen a la ciutat: joves que no es poden emancipar, gent gran que no pot viure sola.

A Sabadell hi ha 24.614 joves en edat d’emancipació – entre 25 i 34 anys– , l’11,38 % de la població. I un 5,28% més (11.406 joves) en els pròxims anys entraran en aquesta fase. Però no tothom pot empacar caixes per sortir de casa: “Un lloguer i les despeses bàsiques de l’habitatge ja es mengen el 60% del meu sou”, expressa en Jordi Martinez, un jove de 26 anys del barri del Poblenou que no s’ha plantejat emancipar-se.

Una realitat que comparteixen milers de joves de la ciutat: “Fins que no he tingut parella, no he pogut plantejar-me marxar de casa”, destaca la Lorena Garcia (28 anys), que pròximament marxarà a viure a una casa del Torrent del Capellà. Però “no serà bufar i fer ampolles, ens haurem d’estrènyer el cinturó tots dos”, explica.

Uns preus de l’habitatge a l’alça a la ciutat i un atur elevat entre aquest grup d’edat posa pals a les rodes als joves que volen marxar de casa. El grup d’edat d’entre 16 a 34 anys registra una taxa atur de pràcticament el 20% a Sabadell. És el segon grup que registra major desocupació, per darrere de la gent d’entre 55 i 64 (24,59%), segons les últimes dades disponibles.

“L’habitatge és un dret, i el seu difícil accés és la font de molts problemes que tenim a Sabadell i a l’Estat”, expressa Eva Abellan, síndica de greuges de Sabadell, que proposa destinar més inversió pública al parc d’habitatge. Sabadell té previst iniciar la construcció de 528 habitatges – 8 promocions– de lloguer social a la ciutat. Suposaria incrementar un 34% el parc d’habitatge públic actual, dotat de 1.568 pisos.

Els lloguers, a l’alça

Els preus de l’habitatge, compra o lloguer, continuen incrementant a Sabadell. Un estudi del portal immobiliari Idealista revela que en els darrers dos mesos els preus del lloguer a Sabadell han crescut un 2,2%. Ara, el preu del metre quadrat de lloguer és de 10,4 euros a la ciutat, de mitjana. Si ho comparem respecte a l’any passat, els preus han escalat un 6,5%. Per barris, els preus han pujat especialment al Centre (+14% interanual) i el metre quadrat se situa en 11,4 euros de lloguer. A la Creu de Barberà, el preu interanual del lloguer s’ha reduït: es demanen 9,7 euros per metre quadrat, un 6,8 % menys que fa tot just un any.

A Sabadell els preus es troben per sota de la mitjana catalana, que se situa en 14,5 euros el metre quadrat. I, a la província de Barcelona, 15,2 euros. La compra cada cop es descarta més entre la gent jove: “L’entrada que hem de donar és molt alta, i costa molt que el banc concedeixi una hipoteca a una persona sola”, destaca la Norma Batlle, veïna del Centre. El preu de compra d’un habitatge a Sabadell se situa en pràcticament 2.000 euros el metre quadrat el juny del 2022, segons el portal Idealista.

L’empresa municipal d’habitatge Vimusa ha tramitat 1.283 sol·licituds del Bo Lloguer Jove, segons dades facilitades per l’Ajuntament. 280 sabadellencs d’entre 18 i 35 anys han demanat l’ajuda de 250 euros al mes per pagar el lloguer de forma presencial i 1.015 ho han fet de manera telemàtica.

Sols a casa

La solitud de la gent gran és una altra realitat paral·lela a la nostra ciutat. “Hi ha molta gent gran que no surt de casa perquè té limitacions per la seva salut, estaria bé un grup dedicat a l’atenció telefònica i presencial per atendre aquestes persones”, destaca Maria Rosa Mota, presidenta de la Coordinadora de Casals Gent Gran de Sabadell. De fet, dos de cada deu persones grans de la nostra ciutat viuen soles a casa: hi ha 8.580 llars ocupades per una persona gran.

En general, el 2021 va tancar amb més persones grans a Sabadell: 40.597 habitants superen els 65 anys d’edat, el que representa pràcticament dos de cada deu sabadellencs. Tot i que el creixement de la població a la nostra ciutat s’estanca el 2022 (-0,15%), creix el gruix de gent gran un 0,3% en un any. Si fem la vista enrere, ara hi ha un 6,09% més de gent gran que fa cinc anys. I un 14,6% més si ho comparem amb xifres de fa una dècada. Així i tot, l’índex d’envelliment de la població és del 121,04%, lleugerament per sota del global de la província de Barcelona, que representa el 131,88%.