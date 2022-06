Prop d’un miler de sabadellencs ja han demanat el Bo Lloguer Jove

L’empresa municipal d’habitatge, Vimusa, ja ha tramitat prop d’un miler de sol·licituds del Bo Lloguer Jove. Segons dades facilitades per l’Ajuntament, 880 sabadellencs d’entre 18 i 35 anys han demanat l’ajuda de 250 euros al mes per pagar el lloguer que es va poder començar a tramitar la setmana passada.

Durant aquests primers dies, des de dimecres 8 de juny a dilluns 13 de juny al migdia, la majoria de peticions s’han gestionat a través d’Internet, 752 en total, el que representa un 85,4%. La resta, 128, s’han tramitat presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge (seu de Vimusa), al Vapor Codina (c/ Blasco de Garay, 17). No hi ha dades disponibles de quants sabadellencs podríen demanar l’ajuda perquè compleixen els requisits. A tot Catalunya, ja l’han demanat més de 27.000 persones, segons Vimusa.

Una de les sol·licitants sabadellenques, Noelia González (34), ha tramitat la seva petició aquest dilluns i espera que li pugui arribar l’ajuda encara que ho hagi fet un cop s’ha anunciat que s’han presentat més sol·licituds a tot Catalunya de les que es poden atorgar. “Tinc l’esperança que, si no em donen aquesta ajuda, em donin la que ja donen habitualment per pagar el lloguer”, explica. Mare d’un fill de set anys, paga un lloguer de 475 euros al mes i per ella aquesta ajuda seria “important per sortir del pas”. Les peticions es poden continuar presentant fins divendres, 17 de juny, a les 17 hores, i després s’atorgaran les sol·licituds per ordre d’arribada sempre que es compleixin tots els requisits.

Des de Vimusa, la valoració dels primers dies és “molt positiva”, segons fonts municipals, perquè “hi ha hagut demanda i això demostra que era una ajuda necessària”. A les dependències municipals hi ha un degoteig constant de persones que tramiten o demanen informació sobre l’ajuda, ja que no totes completen el tràmit a la primera visita perquè els falta documentació.