La Casa de Sabadell queda orfe de vida

“Estem molt tristes. Ara són moments on l’oració agafa més importància. Diverses germanes ja han marxat de Sabadell per continuar la seva missió”. La mare superiora de les Serventes de Maria de la Casa de Sabadell, Sor Teresa, reconeix que aquests darrers dies a la comunitat del carrer de Montserrat es viuen les hores més baixes dels últims anys. Pamplona i Tudela són alguns dels destins de les germanes que el passat dimecres van emprendre prop de la meitat de les monges que han passat, algunes d’elles, més de tres dècades a la ciutat vetllant malalts dia i nit.

A partir de la setmana entrant, encara sense una data exacta, tot resta a l’espera de la mare superiora provincial, les darreres quatre monges marxaran a la Casa de Barcelona, on la seva missió passarà a cuidar les seves germanes malaltes. Un cop tanquin la porta de la Casa de Sabadell, al carrer de Montserrat, caldrà veure quin és el futur d’aquest edifici, que el 2 d’abril de 1894 va obrir les portes de la mà de la superiora Maria Desdémona Gabay, la mare Concepción Gomis, Sor Enriqueta Larrainza i Sor Dionisia Insausti. Preguntades sobre aquesta qüestió, de moment prefereixen no parlar-ne gaire, i es limiten a afirmar que “té bastants pretendents, però és una qüestió que no depèn de nosaltres”, assegura Sor Teresa.

“És una pèrdua dolorosa per la ciutat”

Des de l’església de Sant Vicenç de Jonqueres, a La Creu Alta, el mossèn Alfons Gea lamenta l’adeu d’unes “dones molt senzilles, molt humils, que amb el temps, i especialment les famílies amb pocs recursos, les trobaran molt a faltar. És una pèrdua dolorosa per a tots la ciutat”. Però Gea va més enllà i analitza que aquest punt final forçat no és aïllat sinó un fet força comú, especialment, en la religió: “Primer ha estat la falta de vocació,no obstant això cal ser realistes. Ara com ara, manquen persones amb una entrega total com elles, un escenari que es repeteix en altres espais”. Per la seva part, el mossèn de la Puríssima, Joan Nadal, afegeix que “és una gran pèrdua des d’un punt de vista religiós, com a testimonis de fe, i pel servei, sempre sense demanar diners, i això és molt lloable. Seguint la paràbola del sembrador, a Occident hi falta terra bona, gent com les Serventes de Maria” , assegura.