Aleix Coch, molt a prop del Nàstic i sona Pol Ballesteros com a possible retorn al Sabadell

El Centre d’Esports continua esgotant el temps en la decisió sobre el director esportiu. Com avançava el Diari de Sabadell, existeix un ‘tapat’, un quart candidat als tres que ja es coneixien -Jaume Milà, Pepe Delgado i Xavi Camps – i això propicia un temps de reflexió que es podria allargar fins aquest dimecres, quan el club tindria previst anunciar, de manera oficial, el nom del nou responsable de l’àrea esportiva que marcarà l’inici del projecte 22/23. De moment, ja es pot assegurar que Pepe Delgado no ho serà. Tot i tenir l’oferta del Sabadell com a primera opció del club, considera que no pot deixar tirat en aquests moments el seu club, l’AE Prat, i ha rebutjat la proposta arlequinada.

Mentrestant, altres clubs estan planificant amb força la nova temporada i amb protagonisme d’exjugadors arlequinats. Un dels més destacats és el d’Aleix Coch, qui estaria molt a prop del Gimnàstic. De fet, fonts properes al club grana parlen de “negociacions força avançades”. Dos anys i un d’opcional sembla que és la proposta que fa el club grana al central tarragoní. Aleix Coch sembla disposat a acceptar una mica a contracor, perquè ell té moltes ganes de continuar d’arlequinat. Ho ha manifestat més d’una vegada i es va comprometre a esperar una oferta definitiva quan s’aclarís el panorama.

Ara, la situació ja és límit. L’oferta no arriba i el Nàstic insisteix o buscaria una altra opció per la seva posició. La indecisió arlequinada en matèria esportiva pot ser funesta. A més, el Nàstic juga amb un factor que ara també és important: l’estalvi que suposa en benzina el desplaçament diari des de Tarragona a Sabadell. Tot apunta a l’adeu d’Aleix Coch si no es produeix un canvi de timó a les pròximes hores des de la Nova Creu Alta.

Néstor i Ballesteros

D’altra banda, Néstor Querol també tindria una proposta de la Cultural Leonesa, segons explica el compte Cazurreando a Twitter. La presència de José Manzanera com a director esportiu del club lleonès és la clau. I un altre exarlequinat, Pol Ballesteros, podria fer un camí a la inversa. Ha quedat lliure del Nàstic després de jugar cedit la segona volta de la passada temporada al Badalona de Segona RFEF, i el seu perfil encaixaria en els nous plantejaments del Sabadell. A més, va deixar un gran record en la seva etapa, sent un jugador fonamental per aconseguir la permanència a Segona B. De moment, només és rumorologia i caldrà esperar la decisió arlequinada sobre el director esportiu i també l’entrenador.