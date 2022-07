Gerard Escoda (Lleida Esportiu) serà el nou director esportiu del Sabadell

Tancat. Gerard Escoda es convertirà a les pròximes hores, de manera oficial, en el nou director esportiu del Centre d’Esports. El seu nom ha estat filtrat per mitjans de Lleida després que arribés a un acord per rescindir el seu contracte amb el Lleida Esportiu, fins ara director esportiu i d’operacions. Si no es produeix cap canvi, arribarà a la Nova Creu Alta també amb l’entrenador del conjunt lleidatà la passada temporada, Gabri Garcia.

Gerard Escoda, reusenc de 50 anys, va militar en diferents equips com a futbolista. Format al Futbol Base del Reus, va debutar a Segona B al filial del Saragossa i després d’una etapa al Reus, va fitxar pel Nàstic de Tarragona, a Segona B. Però el seu equip de referència va ser la desapareguda UE Lleida, on va jugar en dues etapes. Era un extrem ràpid, desequilibrant i amb bons registres golejadors. Això li va permetre fer el gran salt a Primera Divisió de la mà del Vila-real. També va passar pel Salamanca abans de retirar-se a Lleida en el 2006.

El cervell del Llagostera

Després iniciaria la seva etapa als despatxos. Ha treballat a la secretaria tècnica del Reus i en la direcció esportiva del Girona, però el club que va marcar la seva trajectòria als despatxos seria el Llagostera. Va complir una etapa de cinc anys, sent un home clau en l’explosió del modest club gironí en l’elit professional. La seva última experiència és la del Lleida Esportiva, marcada per les tensions i situacions institucionals molt delicades.

Gerard Escoda s’ha convertit en el ‘tapat’ de les negociacions del Centre d’Esports. Descartat Pepe Delgado, el club va forçar la màquina per convèncer al reusenc, qui va acceptar el repte. Ahir es va acomiadar del club lleidatà després d’arribar a un acord amb la direcció general per la rescissió de contracte. Tot apunta que la seva preferència per la banqueta serà Gabri Garcia, amb qui va treballar l’any passat a Lleida. De fet, ja era un dels noms que més sonaven a les travesses per convertir-se en el nou entrenador arlequinat.

Com a anècdota, Gerard Escoda, en la seva etapa de futbolista, ha treballat amb diversos entrenadors, de models ben diferents. Per exemple, Txetxu Rojo, amb qui va debutar a Segona Divisió A, Miguel Rubio, pare de l’exarlequinat Óscar, Paco Martínez Bonachera, Junde Ramos, Corominas, Víctor Muñoz i fins i tot David Vidal. Probablement, aquest divendres serà oficialitzat pel Centre d’Esports i la setmana que ve es farà la presentació a la Nova Creu Alta.