Miguel de Hita va sondejar a Gabri Garcia per la banqueta del Sabadell

Un nom més a les travesses de la banqueta arlequinada? L’exjugador del FC Barcelona i exentrenador del Lleida Esportiu la passada temporada, Gabri Garcia, se suma a la llista de futuribles per dirigir el Centre d’Esports Sabadell després de la negativa de Pedro Munitis. Fins ara, han aparegut les opcions de Xavi Calm -qui podria tenir una oferta de l’estranger-, Mikel Azparren i l’exjugador del RCE Espanyol i tècnic del juvenil de la Damm, Luis Garcia.

Segons ha pogut confirmar el Diari de Sabadell, Gabri Garcia va rebre una trucada de Miguel de Hita quan encara exercia les funcions de secretari tècnic arlequinat fa uns dies, per interessar-se per la seva situació i per certificar la seva disponibilitat, com haurà fet amb altres entrenadors. Tot això, abans de conèixer la seva precipitada marxa del club, que no li ha proposat la renovació una vegada s’ha exhaurit el seu contracte aquest 30 de juny. Miguel de Hita tenia coll avall la seva renovació després de ser gairebé confirmat pel mateix president Esteve Calzada en la roda de premsa del 2 de juny. El sobtat canvi d’escenari i context econòmic han fet variar la decisió i el navarrès ha hagut de fer les maletes per acceptar una oferta del Linares.

Ara falta veure si l’opció de Gabri (43 anys) era una decisió personal de Miguel de Hita o un encàrrec del club, per sondejar l’exfutbolista del FC Barcelona que, curiosament, va formar part de les categories inferiors del Sabadell durant tres temporades i el club arlequinat va rebre, anys després, una petita compensació econòmica com a drets de formació. També va jugar a les files de l’Ajax, Sion i Lausanna abans de començar a les banquetes, amb experiència a Andorra, Olot i Lleida Esportiu, on va patir una rocambolesca situació amb impagaments i moments caòtics fins a l’arribada de la nova direcció del club lleidatà. Va disputar el play-off d’ascens a Primera RFEF sense èxit.

Abans, però, caldrà conèixer el nom del director esportiu. En aquest aspecte, sona, segons el periodista Óscar Cáceres, el de Jaume Milà, actual director esportiu del Futbol Base arlequinat. Seria un moviment de casa. Milà, de moment, no ha rebut cap trucada de manera oficial.

Un altre adeu

En el capítol de baixes, després de confirmar-se la primera de la plantilla professional, el porter Kike Royo, que tornarà al Badajoz, també s’ha conegut l’adeu d’un component del cos tècnic, l’entrenador de porters Pablo Doñate, qui s’ha acomiadat a través de les xarxes socials, donant les gràcies al club després de tres temporades. No especifica si té alguna oferta.