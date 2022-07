La Festa Major de la Creu de Barberà del 2022 estrena concurs de tapes

És festa a la Creu de Barberà. Des del divendres 8 fins al diumenge 10 de juliol, la plaça de la Creu i l’avinguda de Barberà seran l’epicentre de desenes d’activitats pensades per passar-ho d’allò més bé.

El barri estrena el primer (però no l’últim) concurs de tapes. Hi ha vuit establiments que ja competeixen per convertir-se en el tastet preferit de la festa. El bon Rebost, Casa Salabert, i els restaurants Els Tranquils, Marko, Garry, Garry 2 i el Frankfurt Joff estan preparant les seves millors tapes per ser els escollits a la ruta. No només ells seran premiats amb el reconeixement, també els participants a la ruta entraran a un sorteig d’un menú a cada establiment valorat en 15 euros per local.

Les activitats s’inicien el divendres 8 de juliol:

17 h Concurs de dibuix de Festa Major

17.45 h Berenar per la quitxalla

18 h Tast de Vins al Vinalium

18.30 h Entrega de premis

19 h Tabalada amb Els Sentinelles d’Àrtemis

19 h Concurs Pilota-Pilota i en el teu cap explota (per a edats de 6 a 12 anys i de 13 a 16).

19 h Traca d’Inici de Festa

20.30 h XI Concurs All i Oli i de truites (cal apuntar-se mitja hora abans a la carpa)

21 h Botifarrada popular (tiquet al mateix dia 4 €)

23 h Música Jove

00 h Cursa en roba interior

Dissabte 9 de juliol

Tota la tarda hi haurà una Fira del Comerç que s’instal·larà a l’avinguda de Barberà.



10 h Ioga per a tothom amb Davinia Barbero (C. Cívic Creu de Barberà)

11 h Animació infantil (Pl. Creu de Barberà)

12 h Festa de l’Escuma amb Set de so (Pl. Creu de Barberà)

17 h Cursa de cotxes teledirigits per a grups d’edat (Av. Barberà)

18.30 h Balla amb nosaltres salsa i batxata amb Víctor Pérez

19 h Quo Vadis (concurs de gresca i podràs guanyar entrades al cinema) (Av. Barberà)

21 h Sopar Festa Major (tickets amb un cost de 13 euros) (Pl. Creu de Barberà)

22 h Pregó de Festa Major a càrrec de la Tuna Saballedense (Pl. Creu de Barberà)

23 h Ball de Festa Major amb l’Orquestra Doble Cara Group. (Pl. Creu de Barberà)

Diumenge 10 de juliol

9 h Bicicletada cultural (sortida Plaça Triana i visitareu Sant Pau de Riu-sec)

10 h Tuna Sabadell

10.30 h Xocolatada Popular (Pl. Creu de Barberà)

11 h Trobada de Puntaires (Av. Barberà)

12 h Concurs de Gossos (Pl. Creu de Barberà)

12.30 h Actuació Coral Les Cardines (Av. Barberà)

13.00 h Música per escoltar amb l’Olaya (Pl. Creu de Barberà)

13.30 h Vermut Popular (2 euros) (Pl. Creu de Barberà)

18.00 h Inflables infantils a l’Av. Barberà.

18.30 h Concurs de pastanaga (Pl. Creu de Barberà)

19 h Actuació Banda Municipal (Pl. Creu de Barberà)

18 h Ballada Country (Pl. Creu de Barberà)

20.30 h Entrega de premis (Pl. Creu de Barberà)

21 h Havaneres amb el grup la Ribera (Pl. Creu de Barberà)

22.30 h Fi de Festa amb Les Bruixes del Nord (Av. Barberà)

D’altra banda, el barri de la Creu de Barberà es prepara per al 110è aniversari de la reposició de la Creu. Antigament, la creu situada a la plaça servia per marcar el terme municipal. L’escultura ha passat per diferents situacions, però la més destacada és la seva reposició de l’any 1913. Això significa que l’any que ve es compliran 110 d’aquest fet i per commemorar la data, l’Associació de Veïns de la Creu de Barberà ja ha començat a escalfar motors.