La cinquena edició del festival Be Soul Fest arriba aquest cap de setmana a diferents racons del parc de Catalunya, per traslladar-hi batalles d’improvisació de dansa urbana i competicions de skate. Tots els esdeveniments seran gratuïts, entre el 16 i el 17 de juliol, organitzats pel centre Soul Headquarters i l’Ajuntament de Sabadell.

L’objectiu de l’esdeveniment és apropar aquestes disciplines urbanes a la població, així com situar Sabadell en el mapa de referència. A les proves, es repartiran més de 5.000 euros en premis i es comptarà amb la presència de reputats jutges del món de la cultura urbana, tant a escala nacional com internacional.

En les batalles d’improvisació de dansa urbana, sota el nom de Be Soul Battles, els participants improvisaran amb l’objectiu de passar a les següents rondes i coronar-se campions de la seva categoria. Es duran a terme a la plaça de l’Argub, al parc de Catalunya. Abans, es realitzaran filtres de categoria a les instal·lacions de l’Estruch.

Durant el matí del dissabte 16 serà el torn de la categoria infantil. La categoria d’adults, que al seu torn estarà dividida en diferents categories per estils de dansa, es realitzarà durant tota la tarda del mateix dissabte. Finalment, el diumenge 17 es faran les batalles de crews (grups), de cinc contra cinc.

Improvisació amb DJ

El dissabte 16 a la nit, a més de les batalles de dansa urbana, se celebrarà la “Soul Session Night” a la plaça de l’Argub. Un show on quatre ballarins hauran d’improvisar amb la música que els proposi un discjòquei. Aquesta dinàmica s’anirà complementant amb diferents actuacions i sorpreses.

Competició de ‘skateboarding’

Com a novetat, en aquesta 5a edició del “Be Soul Fest” es farà una competició de skateboarding per categories, el Be Soul Skate Contest. Aquesta activitat es desenvoluparà durant tot el cap de setmana a l’skatepark del parc de Catalunya. El dissabte es durà a terme una sessió d’entrenament i reptes –Challenges– de la mà de Muro Collective. El diumenge les competicions de les categories Open Amateur Sub 16 i Open Amateur Adult.

SBD ON, cultura als barris

Aquest festival s’emmarca en el projecte de cultura de proximitat SBD ON. La cultura al teu barri, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Sabadell que va néixer per donar suport a les propostes comunitàries interculturals que sorgeixen als barris i que s’expressen a través de la cultura.

Es busca també descentralitzar la programació cultural i portar-la als equipaments de proximitat iniciant una programació estable i cohesionadora als barris de la ciutat.