El Fresc Festival tanca amb Pep Munné representant l’arquitecte de Hitler

La cinquena edició del Fresc Festival ha apostat fermament pel teatre. És per això que el millor comiat de la cita fins a l’estiu vinent serà amb dos actors de luxe a dalt de l’escenari dels Jardinets de la Caixa, dijous a les 21.30h. Pep Munné, que ha guanyat fama internacional arran de la seva aparició a La Casa de Papel, i Xavier Ripoll representaran Speer. L’obra s’emmarca a l’Alemanya dels 60, anys després dels Judicis de Nüremberg, i explica la història d’un dels arquitectes de Hitler.

Sinopsi de l’obra Speer

Després de sortir de la presó, Albert Speer rep un funcionari de la RDA en el seu antic despatx. És un edifici actualment en obres de reforma, on Speer havia desenvolupat el projecte de remodelació de Berlín, rebatejada Germania, com a capital del Reich per a després d’una victòria del nazisme que no es va produir. És un despatx on havia passat llargues hores amb Hitler planificant tots els detalls d’aquesta megalòpolis.

De la conversa amb el seu interlocutor, n’emanen reflexions sobre el poder, la barbàrie i la visió i revisió de la història recent que es va entrellaçant amb una trama d’equívocs i enganys.

Albert Speer va ser un dels 24 màxims dirigents nazis encausats en el procés de Nüremberg i l’únic que va evitar la pena de mort. Va complir íntegrament una pena de 20 anys de presó i el 1966 va sortir del presidi de Spandau per reincorporar-se a la seva activitat com a arquitecte i a escriure diversos llibres autobiogràfics, a través dels quals i d’estudiats contactes amb la premsa, va mirar de treure’s de sobre l’estigma d’haver estat un dels principals responsables de l’Holocaust. Va morir durant una visita a Londres el 1981.