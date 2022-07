Néstor Querol s’acomiada del Sabadell i confirma el fi de cicle

Estava cantat i ara s’ha fet oficial. L’adeu de Néstor Querol (34 anys) escenifica la fi de cicle en el Centre d’Esports. No serà l’única baixa de la vella guàrdia. Després de 4 temporades, el castellonenc s’acomiada de l’afició amb una carta on destaca les emotives situacions viscudes, com la salvació a Olot, l’ascens a Marbella amb el seu icònic gol al Barcelona B a la final del play-off, el dramàtic descens a Anduva per només un gol i aquesta última en la qual se sent “orgullós” d’haver sigut el segon capità.

Parla de “gran ciutat, gran club, gran estadi, gran afició, gran directiva i grans treballadors” i cita especialment una persona: Jordi Bransuela. “Mai us oblidaré perquè soc un arlequinat més i el Centre d’Esports sempre estarà en el meu cor”. També el club li dona les gràcies “per la teva entrega fins a l’últim moment, pel gol que va fer realitat un somni. La Creu Alta sempre serà casa teva”.

El gol de l’ascens

Néstor Querol ha estat quatre temporades al Centre d’Esports i haurien pogut ser cinc, perquè en la 17/18 fins i tot va ser anunciat com a nou jugador arlequinat, però el canvi en la propietat del club amb l’arribada d’Esteve Calzada i un nou cos tècnic van trencar l’acord i va marxar al Badalona. Néstor arribaria la 18/19 i va marcar 6 gols. Però el més important com a arlequinat va ser la temporada següent a la final del play-off a Marbella davant el Barcelona B. Després d’una paret estratosfèrica amb Edgar, va superar el porter blaugrana amb una subtil picadeta que ja forma part de la història del club.

En total ha jugat 121 partits de lliga i ha anotat 17 gols, l’últim en l’espectacular remuntada davant el Cornellà la passada temporada que va fer somiar amb el play-off d’ascens que, finalment, es va escapar en la darrera jornada del campionat contra l’Algesires. Sembla que Néstor continuarà a la Primera Federació. Els rumors apunten a la Cultural Leonesa que té a José Manzanera com a director esportiu.