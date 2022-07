Una densa columna de fum s’ha vist des de diversos punts de Sabadell, aquest divendres a partir de les 16.55h. És l’hora en què s’ha originat un incendi en la zona de barraques i hortes il·legals de la carretera de Terrassa amb Ronda Europa. De moment, es desconeixen les causes del foc, tot i que hi ha indicis que podria haver estat intencionat.

Fins al lloc, s’hi han desplaçat vuit dotacions terrestres i tres aèrees de Bombers. En aquests moments, treballen en l’extinció del foc.

Aquesta matinada hi ha hagut una baralla en els mateixos terrenys on s’ha produït l’incendi. Quatre homes i una dona han acabat detingudes per Mossos d’Esquadra i dues més han estat traslladades en un centre hospitalari. Un ha estat un home amb un fort cop al cap, ocasionat amb una eina. La baralla ha estat entre dos grups d’individus, que s’estarien disputant els terrenys.

Incendi intencionat?

Els Mossos investiguen la vinculació entre l’incendi i la baralla que s’ha produït hores enrere. Sospiten que el foc podria haver estat provocat per part d’un usuari dels horts, que havia ocupat un espai que no era el seu. Segons fonts veïnals, un grup li hauria fotut cops com a resposta i l’home, com a revenja, podria haver provocat l’incendi. La policia catalana assegura que encara no ha identificat l’autor i que ho està investigant juntament amb els Agents Rurals.