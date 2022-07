“Els ascensors són molt necessaris als Merinals”

Reforma dels pisos, urbanització dels carrers i instal·lació d’ascensors. El pla que es va acordar per fer una rentada de cara al polígon d’habitatges incorpora aquestes tres variables. Dues d’elles ja han tirat endavant: la reforma dels pisos, que van aprovar els veïns, i la reforma dels carrers, que es va acordar entre l’Incasòl i Sabadell. La instal·lació de catorze ascensors i rampes penja d’un fil: dependrà de la decisió de cada comunitat de veïns. Segons un sondeig elaborat pel Diari, nou de cada deu afectats aposta per la instal·lació dels ascensors als seus blocs.

“Visc a un quart pis i tinc mobilitat reduïda. L’ascensor em facilitaria molt la vida”, explica una de les veïnes enquestades. “La majoria dels propietaris són gent gran i milloraria la seva qualitat de vida. Són necessaris per a pujar la compra i per l’accessibilitat a l’habitatge”, apunta una altra veïna. D’altres, ho veuen com una forma de revalorar els seus habitatges. Però perquè això sigui una realitat, caldrà una majoria de vots favorables a cada comunitat. El 88,9% dels enquestats creuen que és necessari, mentre que un 3,7% considera que no són necessaris. La resta d’afectats no ho té gaire clar.

I per què no ho veuen viable? Majoritàriament, perquè hauran d’assumir una part del cost. Els ascensors tindrien un cost de 2,7 milions d’euros: el 60% aniria a càrrec de l’Agència de l’Habitatge i el 40% restant ho haurien d’assumir els veïns: 6.270 euros per família, uns 35 euros mensuals cada veí durant quinze anys. I la quota de manteniment corresponent (9 euros al mes). I molts d’ell s destaquen que és un cost important per ells. Així i tot, en els casos de famílies vulnerables acreditades hi haurà ajuts que cobriran el cent per cent del cost, a càrrec de l’Institut Català de Finances (ICF). Quatre de cada deu enquestats, però, considera que els ascensors haurien d’anar a càrrec de les arques públiques.

Set de cada deu, descontents

El 67% dels enquestats, però, no ha quedat satisfet amb l’acord per a rehabilitar els pisos. Només el 7,4% del veïnat considera que s’ha arribat a bon port amb l’Agència de l’Habitatge i l’Ajuntament. La majoria del veïnat hauria apostat per la substitució dels seus pisos, tot i que haguessin de cofinançar els nous habitatges. “És inadmissible que hi hagi mig barri nou i un pegat al carrer del costat”, apunta un dels enquestats.