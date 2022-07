Sabadell no va ser aliè a l’onada de calor que afecta Catalunya aquests darrers dies i que ja han provocat diversos focs arreu del territori. Aquest dimarts, l’alcaldessa de la ciutat va visitar l’Aeroport de Sabadell per interessar-se i comprovar en primera persona els danys produïts pels dos incendis que es van originar a la zona aquest passat cap de setmana.

Farrés va fer una crida a la responsabilitat i la cautela per fer front a les elevades temperatures que estan afectant la ciutat. “Demanem a tothom màxima prudència, tant per protegir-nos de la calor com en el nostre comportament pel que fa a la cura dels espais públics i l’entorn natural”, va explicar.

Durant la visita, Farrés va estar acompanyada per la tintenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, i la regidora de Desenvolupament Urbà i Transició Energètica, Mar Molina. Més enllà de conèixer de primera mà l’estat de la infraestructura, la visita també va servir per a reunir-se amb responsables de l’aeroport i l’escola de pilots Aerolink.

Els dos incendis a l’aeroport, amb menys de 24 hores de diferència

El primer incendi es va produir el dissabte, 16 de juliol, a uns horts al voltant de les pistes d’aviació. El foc es va originar al voltant de la 1 del migdia i una hora més tard es va estabilitzar. Segons els bombers, el foc va produir afectacions a quatre mòduls, un transformador i algunes instal·lacions. A més, també van quedar afectades construccions properes a la delegació de seguretat en vol de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

El segon incendi es va produir el diumenge, 17 de juliol a uns contenidors de l’aeròdrom, que els mateixos serveis de l’Aeroport van apagar. En aquest cas Protecció Civil va activar la prealerta del pla Aerocat i també es va activar una dotació de bombers de la Generalitat, que no va arribar a actuar perquè en arribar l’incendi ja estava controlat.