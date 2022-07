La inflació ofega les famílies de Sabadell

La taxa de variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya es va disparar un punt i mig al juny i es va situar en el 9,7%, el màxim de la sèrie històrica, des del 2002, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Al maig, la inflació va ser del 8,2% i enguany s’ha situat fregant els dos dígits, impulsada per l’increment de preus en el transport (+19,3%), l’habitatge, l’aigua, l’electricitat i els combustibles (+17,8%) i els aliments i les begudes no alcohòliques (+11%).

Evidentment, Sabadell no és aliena a aquesta realitat i, per tant, la seva població es veu afectada per l’augment generalitzat de preus. De fet, la inflació ha comportat una pèrdua alarmant del poder adquisitiu de la ciutadania. Segons l’INE, a través de dades del Ministeri de Treball, els preus han pujat una mitjana del 3,1% respecte a fa un any, mentre que els salaris pactats en conveni només van créixer un 1,5% en el mateix període. La diferència, doncs, entre l’alça de preus i la de salaris per conveni és d’1,6 punts percentuals.

Si s’aplica aquest càlcul sobre el sou mitjà d’un sabadellenc (26.711 euros bruts anuals el 2020, segons dades de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental) s’obté que l’assalariat mitjà va perdre un poder de compra de 427 euros per culpa de la inflació. Es calcula que amb la inflació actual una persona perd la retribució d’un mínim de 15 dies treballats l’any, segons assenyala l’economista sabadellenc Jordi Mercader.

El poder adquisitiu baixa més en les llars pobres

A més, segons l’organització no governamental Oxfam Intermón, el poder adquisitiu en les llars més pobres es redueix un 30% més que en les més riques per la inflació. Es tracta d’un fet preocupant i encara ho és més tenint en compte que les llars de classe mitjana-baixa destinen un 50% dels seus ingressos a pagar únicament l’energia.

El Diari de Sabadell ha contactat amb quatre veïns de la ciutat [vegeu més avall] per conèixer les seves impressions sobre l’augment generalitzat de preus. Hi ha un patró comú entre ells: la inflació els ha obligat a retallar despeses d’on sigui. L’increment del preu de l’energia, de la gasolina i dels aliments, entre d’altres, ha sigut tan elevat que no han tingut més remei que reduir el consum i fer menys activitats d’oci.

A més, els veïns de la ciutat consultats també creuen que la pèrdua de poder adquisitiu arran de la inflació desbocada genera angoixa entre la població, que es veu atrapada de forma inconscient en una espiral negativa.

“Hem de prendre riscos”

L’economista i conseller delegat d’Infinitum Projects, Jordi Mercader, explica que l’única manera de no perdre poder adquisitiu arran de la inflació és triar alternatives d’inversió per a fer créixer els estalvis. “En etapes com l’actual hem de prendre riscos. Amb l’IPC al 9,7% no serveix de res estalviar i no gastar. Cal tenir una postura activa”, afegeix. Mercader exposa que hi ha diverses alternatives d’inversió, tot i que ell recomana fugir de les més tradicionals: comprar un immoble i obrir un fons d’inversió passiu.

Opinions dels veïns

“Noto molt la pujada de preus”

L’Anna lamenta que ha notat molt la pujada generalitzada de preus, sobretot en l’energia i la gasolina, però també en els productes alimentaris. “Tot el menjar del supermercat està més car que abans. Intento no deixar de comprar algunes coses, però se’m fa difícil”, indica.

“He deixat de fer coses per estalviar”

El Pere assegura que la pujada de preus l’ha obligat a retallar despeses i, per tant, deixar de comprar algunes coses que no són “imprescindibles”. “Ara em fixo més en els preus que abans. Crec que és normal, perquè si no, no pots aquelles activitats d’oci que més t’agraden”, assenyala.

“Intento retallar despeses d’on puc”

Per la seva banda, la Mariona apunta que el que més l’enfada de la pujada de preus és la indefensió en què es troba la població. “Els salaris de la població no pugen i cada cop la vida és més cara. En el meu cas, intento retallar despeses d’on puc. Per exemple, faré menys vacances”, exposa.

“Els sous han de pujar en funció de l’IPC”

En la mateixa línia que la Mariona, el Javier considera que els salaris haurien de pujar: “Han d’anar en consonància amb l’IPC, perquè si no la gent perd poder adquisitiu”, expressa. A més, opina que l’augment generalitzat dels preus ha provocat un increment de l’angoixa entre la població.

Alternatives d’inversió per a fer front a l’escalada inflacionària

Fons d’inversió de gestió passiva

La primera forma d’inversió (i també la més habitual) són els fons d’inversió de gestió passiva, en què el gestor no ha d’estar analitzant i seleccionant actius amb assiduïtat per a aconseguir una rendibilitat superior al mercat. Aquesta filosofia de gestió té com a premissa que el mateix mercat ja és eficient i que serà difícil batre’l.

Fons d’inversió de gestió activa

En els fons de gestió activa els gestors van canviant la composició dels actius amb una certa freqüència amb l’objectiu de maximitzar la seva rendibilitat i, a la vegada, minimitzar els seus riscos. Els gestors de fons de gestió activa, encara que no tractin de replicar a un índex com en la gestió passiva, sí que utilitzen un per a mesurar el seu rendiment.

Criptomonedes

Aquest tipus d’inversió és segurament el que possiblement més reticències genera, tot i que pot arribar a ser una de les més rendibles. Les criptomonedes (n’hi ha 8.500 tipus diferents) són, en definitiva, un mitjà digital d’intercanvi i tenen un valor variable. Per tant, quan el seu valor és més baix surt a compte comprar-ne per a vendre-les després quan hagin recuperat valor.

Compra d’immobles

La compra d’immobles per a després vendre’ls o llogar-los també és una de les alternatives d’inversió més habituals avui en dia. No obstant això, alguns economistes, com és el cas del sabadellenc Jordi Mercader, no la recomanen. “La rendibilitat mitjana de la venda d’immobles és d’un 2%. Es tracta d’un percentatge ínfim que no et permet augmentar els teus estalvis”, apunta Mercader.

Participació en ‘start-ups’

En els darrers anys, una inversió que ha guanyat pes és la participació en start-ups, que són empreses de recent creació que tenen potencial per créixer de forma exponencial en molt poc temps. La rendibilitat en la inversió acostuma a ser alta. Això sí, el consell dels economistes és invertir en diferents start-ups, per incrementar les possibilitats d’èxit.

Inversió en borsa

Invertir en borsa també és una altra alternativa d’inversió interessant per a combatre la inflació. La borsa ens pot permetre aconseguir beneficis a partir del nostre capital i guanyar uns diners que podem tenir disponible quan vulguem. Tanmateix, també hi ha un desavantatge rellevant: la possibilitat de perdre la nostra inversió, sigui per inexperiència o per la impredictibilitat del mercat.

Inversió en materials preciosos

Aquesta alternativa d’inversió és segurament la menys coneguda, però no per això vol dir que sigui la menys rendible (just el contrari). Per exemple, la rendibilitat mitjana del paladí, un tipus de material preciós, va ser del 48% el 2021. El percentatge de rendibilitat per Invertir en or i plata arribava en els dos casos al 10%.

Compte bancari remunerat

Finalment, com a última alternativa d’inversió trobem els comptes bancaris remunerats. La majoria de bancs, però, et cobren per mantenir efectiu en el compte i el que no et cobra no et dona gairebé res. Amb tot i això, existeixen alternatives a Internet que sí que et donen alguna cosa, com poden ser els neobancs, que alguns d’ells ofereixen uns interessos del 8%.