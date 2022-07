Doctors Prats i Joan Dausà, caps de cartell de la Festa Major de Castellar

La Festa Major de Castellar del Vallès recuperarà aquest any el seu format habitual després de dos anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. La festa gran de la vila, que tindrà lloc del 8 al 12 de setembre, superarà en aquesta edició el centenar d’activitats. Dit això, els caps de cartell seran Itaca Band (divendres 9), Joan Dausà i Las Migas (dissabte 10), Doctor Prats i ABBA The New Experience (diumenge 11).

La programació tindrà altres actuacions destacades com les de Maria Jaume, Pepe Rivero i Ángela Cervantes, la Castellar Swing Band, Habla de mí en presente, Les Anxovetes, La Principal de la Bisbal o l’espectacle de circ de la companyia Capicúa NüShu.

D’altra banda, la benvinguda de la Festa Major, divendres 9 de setembre, començarà amb una cercavila amb els Gegants de l’ETC, el grup d’Atabalats de l’IE Sant Esteve, els Castellers de Castellar i els grups de Ball de Bastons i Ball de Gitanes, i culminarà amb un espectacle pregó a càrrec d’Arribar i Ploure i la participació castellarenca d’Amb Sense Embuts.

La música també estarà molt present a l’espai de l’entitat Vilabarrakes, on a banda de les actuacions ja esmentades d’Itaca Band, Doctor Prats i Habla de mí en presente també hi participaran Mitjanit, AlQuadrat, Bounce Twice, Disaster Jacks, Opció 37, Drunken Fighters i Els Amics de Manel.

Hi haurà Correlokals

Així mateix, enguany Castellar gaudirà de propostes com el Correfoc, la Cursa Popular, el Correlokals, la Trobada Amics dels 8s i 90 o l’actuació castellera, en què participaran els Castellers de Castellar i tres colles convidades.

D’altra banda, l’oferta per als més petits superarà la dotzena d’actes, entre les quals no faltarà l’Espai Aventura’t, la jornada d’activitats lúdiques, esportives i artístiques del darrer dia de la Festa Major a la plaça de la Fàbrica Nova i l’Espai Tolrà. Precisament, aquest dia tornarà una de les iniciatives més esperades, el bany d’escuma.

A més, hi haurà espectacles de carrer, dissabte 10 amb la companyia Anna Confetti i Lali BeGood, i diumenge 11 amb la companyia La Bleda, i la tradicional baralla d’aigua (també diumenge 11), entre altres propostes.