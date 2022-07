El Ple de l’Ajuntament ha posat sobre la taula aquest divendres l’atorgament de tres subvencions directes en concepte d’ajuda humanitària a la població ucraïnesa. El consistori destinarà durant l’exercici 2022 un total de 45.000 euros del fons de contingència al Comitè Català per als Refugiats (delegació catalana d’ACNUR), Creu Roja i TACC, amb l’objectiu d’aportar el seu granet de sorra davant la crisi humanitària a Ucraïna.

Actualment, la Creu Roja a Barcelona està executant el projecte “Crisis a Ucraïna i països afectats” per respondre a les necessitats humanitàries de la població ucraïnesa, millorant l’accés de la ciutadania afectada a l’assistència humanitària, obstaculitzada per la situació del conflicte. L’activitat subvencionada té com a objectiu principal donar suport a l’enfortiment de les capacitats de resposta de la Creu Roja Ucraïnesa proporcionant articles de primera necessitat. La mesura espera garantir la reposició de l’estoc de material d’emergència (articles alimentaris i no alimentaris).

Per la seva banda, ACNUR, mitjançant el Comitè Català per als Refugiats, és una altra de les entitats perceptores de la subvenció. En aquest cas, treballa en la protecció de la família, suport psicosocial, lliurament de material de primera necessitat i béns bàsics per la supervivència, assessorament legal i activitats de sensibilització, entre d’altres funcions. Es tracta d’una estratègia que planteja el suport al poble ucraïnès des d’un punt de vista global, atenent les diferents sensibilitats existents. En concret, es proporcionarà protecció i assistència humanitària a les persones desplaçades internes afectades pel conflicte.

La tercera entitat que gestionarà la subvenció en benefici de la població ucraïnesa és Taller d’Art Cultura i Creació (TACC), amb el desenvolupament d’un projecte amb el suport de Brasov Community Fundation, adreçat a associacions de Romania que acullen refugiats. En aquest cas, el projecte inclou la formació de persones voluntàries locals i acompanyament durant el procés a través de professionals que aportin coneixements, estratègies, i tècniques. Les mesures posaran la salut mental i l’educació social no formal en l’epicentre.

El passat 24 de febrer es va iniciar un conflicte bèl·lic amb la intensificació i l’extensió dels bombardejos i atacs de l’exercit rus a tot el territori d’Ucraïna.