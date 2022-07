El contracte d’Smatsa podria ser nul, però es manté

El contracte de neteja viària i recollida de residus d’Smatsa es podria declarar nul, però pel bé de l’interès general, és millor no fer-ho i mantenir-lo fins que s’acabi. Aquesta és la conclusió dels informes jurídics externs encarregats per l’Ajuntament i que van portar a què, aquest divendres, el ple ha tancat la porta a continuar el procediment per extingir-lo per la via de la nul·litat. El Govern ha rebut el suport de Ciutadans i Junts, i els vots en contra d’ERC i Crida, principals formacions que denuncien que el contracte es va fer de forma irregular.

Els informes assenyalen que hi poden haver motius per anul·lar el contracte, però “cal evitar la declaració de nul·litat quan amb ella no s’aconsegueix un efecte pràctic”. I aquest és el quid de la qüestió: es tracta d’un acord de 15 anys, dels quals n’han transcorregut 10. En queden cinc vigents i, si s’anul·lés el contracte, s’hauria d’obrir una nova concessió, licitant primer i adjudicant de nou el servei. Això duraria entre dos i tres anys, segons els informes, durant els quals Smatsa continuaria prestant el servei i hauria de rebre una indemnització d’entre 6 i 13 milions d’euros.

Per això, la documentació jurídica considera que no hi pot haver interès públic a declarar nul el contracte si a la pràctica seguiria vigent i, a més, la ciutat hauria d’abonar una indemnització milionària. Amb la votació del ple es decideix no enviar el contracte a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per valorar la seva nul·litat. En desacord, el regidor d’ERC Raul Garcia Barrsoso, va incidir en què el contracte s’hauria d’haver fet per un màxim de 4 anys més dos prorrogables, i no de 15 com es va fer. Per això, va remarcar que “portem sis anys amb un contracte il·legal i haurem de pagar 100 milions fins al 2027 per un contracte mal fet”.

Per la seva part, la Crida seguirà el procés “d’estudiar i portar on calgui” la nul·litat del contracte i assegura que declarar nul el contracte costaria com a màxim 1 milió d’euros, lluny de la quantitat que defensa del Govern.