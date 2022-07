La unió de les places de Montserrat Roig i del Mestre Planas, a l’Eixample, ja és una realitat després de mig any d’obres. L’estrena ha coincidit aquest cap de setmana amb la festa major del barri, on ha estat un dels principals temes de conversa. “Està més o menys com abans si no és perquè han posat quatre arbres i bancs”, assegura la veïna Joana Ruiz. En canvi, entre els més joves la valoració és diferent com és el cas de Bryan Fernández, que ahir a la tarda passava l’estona en una de les noves hamaques a l’ombra dels arbres de la banda de Mestre Planas. A parer seu, les obres han deixat un resultat que “està molt bé” perquè “s’hi està molt tranquil amb aquest aire, entre els arbres, sobretot a les hores de més calor que no saps on amagar-te”. Una de les coses que s’han arreglat amb les obres és la porxada de la plaça de Montserrat Roig. Això sí, els veïns demanen que es podi recurrentment perquè les branques no s’acumulin. Ruiz creu que “s’haurien de cuidar les branques”, mentre que Fernández també ho espera perquè no s’hi quedin penjades les pilotes de futbol, cosa que passava anteriorment a la reforma perquè hi havia molta vegetació.

La veïna Joana Ruiz també apunta que a la zona caldria que hi millorés l’educació i el civisme dels usuaris, tant dels que juguen a pilota i fan malbé les xarxes de protecció de les noves plantes com dels que tomben la barana de corda que hi ha en una altra zona.

A què es deu el retard?

En les darreres setmanes, els veïns han tingut la sensació que les obres estaven enllestides, perquè no hi veien moviment, però les places continuaven vallades i no hi podien accedir. Fonts municipals defensen que, com en qualsevol obra, s’ha seguit tot el procediment administratiu i fins que no s’ha recepcionat, no s’ha pogut obrir. Tanmateix, apunten que l’inici de l’obra sol ser molt més visible i intens en personal i les feines que es veuen, cosa que no passa tant cap al final. En general, les obres han permès unir les dues places fent el tram del carrer de Calvet d’Estrella de plataforma única, i s’han guanyat verd urbà. Els jocs infantils s’han ajuntat a la banda del Mestre Planas.