Destil·lats per la Festa ha deixat les primeres pistes de com serà el correbars de la Festa Major de Sabadell. A través de les xarxes socials, l’entitat ha revelat la temàtica que definirà l’edició d’enguany, Harry Potter.

La ruta es durà a terme el dissabte 3 de setembre, a partir de les 19 h. L’inici està previst al Casal popular de Can Capablanca. El recorregut circularà tot fent parada per diferents carrers de la ciutat amb música i festa per arribar finalment a les barraques, a l’Eix Macià.

L’edició del correbars d’aquest 2022 ha estat anunciada sota el títol Corremags i la farra del Fènix, un joc de paraules sobre la saga cinematogràfica enginyós com ho va ser el de l’any 2019, la Festa Barril. De fet, aquesta en què es va fer paròdia de la Fèria d’Abril va ser la darrera edició del correbars que es va celebrar, abans de l’inici de la pandèmia. És per aquest temps en blanc que el jovent té ganes de tornar a fer gresca recorrent els carrers de la ciutat. L’any anterior, la temàtica de la festa va ser pirata, acompanyada d’un enorme vaixell.

Des de l’organització, un dels consells que any rere any donen, de fet, és el de disfressar-se. També dur-se el got de casa, vestir amb calçat còmode o dur diners en efectiu. Alhora, fan una crida per “no embrutar els carrers per on passa el correbars”, planificar amb antelació les parades de la ruta i beure amb moderació, a més d’hidratar-se amb aigua.